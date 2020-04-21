24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1505:4712:3116:0719:0720:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحجر المنزلي (5.00)

  2. بلافريج يدعو إلى تأميم مؤسساتٍ للتعليم الخاص وتوظيف الأساتذة (5.00)

  3. "الكاف" ينعش خزينة نادي الرجاء بمبلغ مالي مهم (5.00)

  4. رسائل شكر من سياح (5.00)

  5. شبكة الكمامات القاتلة تسائل إجراءات "التجنيح" ومحاولات "التسييس" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الحبس والغرامة لـ"فيسبوكي" بإقليم الفقيه بن صالح

الحبس والغرامة لـ"فيسبوكي" بإقليم الفقيه بن صالح

الحبس والغرامة لـ"فيسبوكي" بإقليم الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بنصالح (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:05

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح صاحب صفحة "فايسبوكية" بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، وذلك من أجل "إهانة هيئة منظمة".

وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 36 سنة، أحيل على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم السبت 11 أبريل، في حالة اعتقال، بعد قضائه 48 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية.

يُذكر أن عناصر الدرك بالمركز القضائي بالفقيه بن صالح أوقفت الشخص ذاته يوم الخميس 9 أبريل بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح من أجل السب والقذف عبر منصة رقمية، فقرر وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح متابعته في حالة اعتقال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:20
الذين يخرجون في الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي ويطالبون بأمور تمس العقيدة الإسلامية واخر تلك الخرجات ما قام به مجلس بوعياش الذي طالب بحذف بند من القانون المغربي.. لم نسمع أحدا طالب بمحاكمتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - سرور الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:31
بعض الفيسبوكيين يستعملون الفيسبوك للسب والشتم والتجريح مع مخالفيهم فهذه التقنية لو كنا نستعملها في نشر الفضيلة وتبادل المعلومات لأصبحنا من أرقى الأمم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - FROM RIF الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:38
حاربو الفساد هو الاول وشدو المفسدين وعطيو للشعب حقوه اما الى بقيتو كتشدو لي تيفظح الفساد فانتم واهمون الى كتظنو بانكم غادي تخوفو الشعب ولا غادي تسكتو الشعب وزايدون راهم كاينين لي تيفظحوكم من الخارج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - Adam الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:45
العديد من عامة الناس أو أغلبهم لا يعرفون كيف تشتغل برامج التواصل الاجتماعي وماهي المراحل التي تمر بها عملية إدخال الرمز وكلمة السر والسرعة التي تمر بها واين تخزن معلوماتهم وتحديد أماكنهم لدلك نجد أغلب من الدين تم القبض عليهم أغبياء. مثل بسيط مادا تعني كلمة GSM أو GPS
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
5 - عبدالله الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:00
رسالة الى from rif !!!!
يا اخي واش حنا نبقاو ديما عايشين في الغابة كولشي همجي، لي بغى يفضح الفساد كاينة طرق اخرى وذكية او كاين الرقم الاخضر او تلعب لعبة ديال جحا للمرتشي ، اما السبان بالعلنية ما يقبلها حتى واحد.
تصور معي ان واحد في الفيس بوك ويسبك ويسب عاءلتك بالكذوب باش يشوهك واش تقبلها؟
باراكا من تشجيع الهمجية والكلاخ والعنصرية والحقد ، من الريف، ماذا تعني؟ الريف من المريخ . ضربو ليكم السم ديال العنصرية في الدم الله يستر. زعما راكم الجيل الجديد الذكي القاري الذي لا يضحك عليه اي ديماغوجي ولد الفتنة. الاه يهديك خدم عقلك او وزن كلامك قبل ما تكتب. الريف او الصحراء رآها مغربي ولو طرتي . تقبل تعليقي من فضلك راه الوطن تمنه غالي لا يباع او يشترى واللحم الخانز ما يهزو غير مولاه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - غندور الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:06
لماذا لم يتابع من نعت المغاربة بالمداويخ عبر التلفزة المغربية التي هي ملك المغاربة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - الله الوطن الشعب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:24
الى 4 adam ,الدول الاروبية اخترعو gps اعتقد بين عام 2000 و 2005 كيسهل عليهم باش يشدو المفسدين والمجرمين يعني تيشدوهم بالادلة اما في المغرب تيتصنتو فقط للاحرار لي تيفظحو المفسدين,gps دخل للدول العالم الرابع بحال المغرب ما كملاش عشرة سنين وكاين حتى في اريتريا وموزمبيق وتشاد وتيكون فقط عند البوليس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.