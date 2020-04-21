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كُتّاب وآراء
الحبس والغرامة لـ"فيسبوكي" بإقليم الفقيه بن صالح
أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح صاحب صفحة "فايسبوكية" بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، وذلك من أجل "إهانة هيئة منظمة".
وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 36 سنة، أحيل على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم السبت 11 أبريل، في حالة اعتقال، بعد قضائه 48 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية.
يُذكر أن عناصر الدرك بالمركز القضائي بالفقيه بن صالح أوقفت الشخص ذاته يوم الخميس 9 أبريل بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح من أجل السب والقذف عبر منصة رقمية، فقرر وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح متابعته في حالة اعتقال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
يا اخي واش حنا نبقاو ديما عايشين في الغابة كولشي همجي، لي بغى يفضح الفساد كاينة طرق اخرى وذكية او كاين الرقم الاخضر او تلعب لعبة ديال جحا للمرتشي ، اما السبان بالعلنية ما يقبلها حتى واحد.
تصور معي ان واحد في الفيس بوك ويسبك ويسب عاءلتك بالكذوب باش يشوهك واش تقبلها؟
باراكا من تشجيع الهمجية والكلاخ والعنصرية والحقد ، من الريف، ماذا تعني؟ الريف من المريخ . ضربو ليكم السم ديال العنصرية في الدم الله يستر. زعما راكم الجيل الجديد الذكي القاري الذي لا يضحك عليه اي ديماغوجي ولد الفتنة. الاه يهديك خدم عقلك او وزن كلامك قبل ما تكتب. الريف او الصحراء رآها مغربي ولو طرتي . تقبل تعليقي من فضلك راه الوطن تمنه غالي لا يباع او يشترى واللحم الخانز ما يهزو غير مولاه.