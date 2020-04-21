الحبس والغرامة لـ"فيسبوكي" بإقليم الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بنصالح (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح صاحب صفحة "فايسبوكية" بالحبس النافذ لثلاثة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، وذلك من أجل "إهانة هيئة منظمة".

وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 36 سنة، أحيل على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم السبت 11 أبريل، في حالة اعتقال، بعد قضائه 48 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية.

يُذكر أن عناصر الدرك بالمركز القضائي بالفقيه بن صالح أوقفت الشخص ذاته يوم الخميس 9 أبريل بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح من أجل السب والقذف عبر منصة رقمية، فقرر وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح متابعته في حالة اعتقال.