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الرئيسية | حوادث | تازة .. تحقيق قضائي في مقتل شرطي بطلق ناري

تازة .. تحقيق قضائي في مقتل شرطي بطلق ناري

تازة .. تحقيق قضائي في مقتل شرطي بطلق ناري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:40

باشرت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة تحقيقاتها في ظروف وملابسات وخلفيات العثور على شرطي مصابا برصاصة من سلاحه الوظيفي داخل مسكنه العائلي.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن أسرة الشرطي المصاب كانت قد اتصلت هاتفيا بسيارة الإسعاف ومصالح الشرطة للتبليغ عن سماع دوي رصاصة نارية داخل المنزل، قبل أن تكتشف زوجته وأبناؤه إصابته على مستوى الرأس ودخوله في غيبوبة، ليتم نقله إلى المستشفى الذي وافته فيه المنية.

وتم إيداع جثة الشرطي مستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي؛ بينما تنصب الأبحاث والتحريات التقنية والبالستيكية على تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، بما في ذلك التحقق من فرضية الانتحار بواسطة استخدام السلاح الوظيفي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعيد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:48
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شيء محزن اللهم ارحمه يارابي وندعو الله بالمغفرة والجنة يارابي
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42
2 - مهير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 13:52
إن لله وإن إليه راجعون الله يحسن عوانوا ضغط الحياة والخدمة مزيرة وهذه الحالة لي فيها البلاد لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحم. والله يهز علينا هدا الوباء ونزل العفو.
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22
3 - Jawad الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:00
اما انتحار او خطأ أثناء منوالة سلاحه الوظيفي
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-7
4 - وطني غيور الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:01
مغربي رباطي ، مصطلح التقنية الباليستيكية مصطلح صحيح و كثيرا ما يستعمل في النشرات الأمنية
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2
5 - نبيل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:13
اودي الباليستية ولا البلاستيكية لا يرزق غالصحة و السلامة .. الله يرحهموا و يرزق عائلتوا و والديه الصبر و السلوان ا نطلبو الله يرفع علينا هدا البلاء لا فاقدين و لا مفقودين
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13
6 - ابو دعاء الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:17
نعم هناك ظلم بعض الرؤساء اادين لا يخافون الله ويتلددون حين يعاقبون الشرطي المغلوب على امره.
ولكن ان ينتحر فلا. فهناك اسد اسمه الحموشي يعطي الحق لكل موظفيه وبعاقب كل متجاوز من اارؤساء ولو علا شانه.
هدا ادا كان ظلم العمل اما ادا كانت ظروفا اخرى فالله اعلم. اللهم تجاوز عنه
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5
7 - رباطي اخر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:19
On dit un test balistique et non balisti
C'est correcte الباليستيكية.
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4
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