تازة .. تحقيق قضائي في مقتل شرطي بطلق ناري

هسبريس من الرباط

باشرت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة تازة تحقيقاتها في ظروف وملابسات وخلفيات العثور على شرطي مصابا برصاصة من سلاحه الوظيفي داخل مسكنه العائلي.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن أسرة الشرطي المصاب كانت قد اتصلت هاتفيا بسيارة الإسعاف ومصالح الشرطة للتبليغ عن سماع دوي رصاصة نارية داخل المنزل، قبل أن تكتشف زوجته وأبناؤه إصابته على مستوى الرأس ودخوله في غيبوبة، ليتم نقله إلى المستشفى الذي وافته فيه المنية.

وتم إيداع جثة الشرطي مستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي؛ بينما تنصب الأبحاث والتحريات التقنية والبالستيكية على تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، بما في ذلك التحقق من فرضية الانتحار بواسطة استخدام السلاح الوظيفي.