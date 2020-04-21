ترويج "ماء الحياة" يوقع شخصا في يد شرطة برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، اليوم الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها وإعداد الخمور وبيعها بدون رخصة.

وأفادت مصادر هسبريس، أن المشتبه فيه جرى توقيفه خلال عملية أمنية باشرتها عناصر الشرطة القضائية، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله، عن حجز 50 لترا من مسكر ماء الحياة، ومجموعة من المواد والمعدات المستعملة في إعداده، فضلا عن كيلوغرامين ونصف من مخدر الكيف، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات نشاط محظور.

وأمرت النيابة العامة المختصة، بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل الحق العام للنظر في صك الاتهام الموجه إليه.