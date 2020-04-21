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كُتّاب وآراء
سرقة مستودع تجاري يطيح بعصابة في مدينة فاس
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة فاس، الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالكسر من داخل محل تجاري وخرق حالة الطوارئ الصحية.
ووَفق ما أوردته ولاية أمن فاس لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية البحث القضائي المنجز، على إثر تقديم أحد التجار شكاية حول تعرض مستودعه للسرقة بتاريخ 16 أبريل الجاري.
المصدر ذاته أوضح أن هذه السرقة شكلت موضوع مقطع فيديو نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
واحتُفظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية، تفيد ولاية أمن فاس.