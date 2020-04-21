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الرئيسية | حوادث | صناعة الكمامات تورط صيدلانيًا وخياطًا في ميدلت

صناعة الكمامات تورط صيدلانيًا وخياطًا في ميدلت

صناعة الكمامات تورط صيدلانيًا وخياطًا في ميدلت
محمد ايت حساين
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 23:32

أوقفت عناصر الشرطة بميدلت، مساء اليوم الثلاثاء، صيدلانيا وخياطا لتورطهما في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر إلى معايير الجودة الطبية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب ما أورده مصدر مسؤول لهسبريس، خلال عمليات المراقبة الميدانية التي تباشرها عناصر القوة العمومية، بعدما تبين أن الكمامات التي يبيعها الصيدلاني الموقوف غير مطابقة للكمامات التي تباع في صيدليات أخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أن البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني، مكن، أيضا، من توقيف الخياط الذي يزود الصيدلاني بالكمامات عينها، مشيرا إلى أن الخياط كان يصنع كمامات في منزله باستعمال مواد أولية، تفتقر إلى المكونات الضرورية التي توفر الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع الصيدلاني وصديقه الخياط رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما غدا أمام ممثل النيابة العامة من أجل المنسوب إليهما.

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