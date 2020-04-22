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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يفكك عصابة "فراقشية" في وادي زم

الدرك الملكي يفكك عصابة "فراقشية" في وادي زم

الدرك الملكي يفكك عصابة "فراقشية" في وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 11:20

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم، اليوم الأربعاء، على أنظار النيابة العامة 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المواشي؛ الجريمة التي يُعرف مقترفوها بـ"الفراقشية".

وعن تفاصيل القضية، أوضحت مصادر هسبريس أن عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بوادي زم عثرت، في إطار عملية مراقبة ضواحي وادي زم، على 20 خروفا كانت قد تعرّضت للسرقة في وقت سابق، ما دفعها إلى مباشرة تحرياتها للوصول إلى الواقفين وراء عملية السرقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث الذي أجراه المركز الترابي، تحت إشراف قائد السرية، أسفر عن تحديد هويات أشخاص يشتبه في تورطهم في الوقوف وراء عمليات سرقة وقعت بالأقاليم المجاورة لإقليم خريبكة، ليتم إيقاف الرأس المدبّر لتلك العمليات الإجرامية و4 شركاء محتملين.

وأوضحت مصادر الجريدة أن التحقيق مع الموقوفين تكلل بتحديد المكان الذي تُخبأ فيه المسروقات، ليتم الانتقال على وجه السرعة إلى أحد الدواوير الواقعة بين مدينة وادي زم والجماعة القروية مولاي بوعزة، حيث جرى العثور على أزيد من 100 رأس كانت قد سُرقت من أماكن متفرقة، خاصة من خنيفرة والفقيه بن صالح.

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