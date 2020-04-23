تنسيق أمني يطيح بشبكة لترويج المخدرات الصلبة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من طنجة وتمارة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأقراص الطبية المخدرة وحيازة وترويج المخدرات.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة كانت قد أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم شخصين على متن سيارة خفيفة، أحدهما موظف شرطة في عطلة مرضية، وبحوزتهما 2900 قرص طبي مخدر، بالإضافة إلى 150 غراما من مخدر الشيرا وعدة جرعات من الهيروين، قبل أن يتم في اليوم نفسه توقيف المزود بهذه المخدرات والمؤثرات العقلية.

ومواصلة للأبحاث حول الامتدادات المفترضة لهذه القضية، يقول البلاغ، باشرت فرق الشرطة القضائية بمدينة تمارة إجراءات توقيف شخص رابع بمدينة خريبكة، يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في كونه المصدر الرئيسي لهذه الشحنة من المؤثرات العقلية، فضلا عن توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة الرباط، لارتباطهم المباشر بالوساطة في ترويج وتوزيع هذه المواد المخدرة.

الأبحاث شملت أيضا موظف شرطة يعمل بإحدى المصالح الترابية بمدينة تمارة، يضيف البلاغ الأمني، للاشتباه في تواطئه في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن خرقه واجب التحفظ الوظيفي والضوابط المتعلقة بالسر المهني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثمانية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.