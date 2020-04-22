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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين شقيق وزير سابق بسنة حبسا نافذا لخرق "الطوارئ"

القضاء يدين شقيق وزير سابق بسنة حبسا نافذا لخرق "الطوارئ"

القضاء يدين شقيق وزير سابق بسنة حبسا نافذا لخرق "الطوارئ"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:35

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ في حق شقيق وزير سابق بسبب خرقه حالة الطوارئ الصحية.

وأدانت الهيئة التي عقدت جلستها رقم 4 بالمحكمة الزجرية، شقيق الوزير بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مساء يوم 31 مارس بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني وعدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.

وتوبع المتهم المذكور بالفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

ووجد شقيق الوزير السابق حين كان يتولى سياقة سيارته "الجاغوار"، مرفقا بزوجته، نفسه في موقف حرج، عند إخضاعه للمراقبة الأمنية؛ حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي.

وأمام هذا الوضع، عمد شقيق الوزير إلى الزيادة في سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.

وعممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.

ومع وضعه رهن الحراسة النظرية، سارع أقارب الشاب بالتدخل في القضية قصد الإفراج عنه والحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه؛ إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ويعد تقديم شقيق الوزير السابق للقضاء دليلا واضحا على نهج السلطات العمومية الصرامة مع الجميع والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق الطوارئ الصحية، على الرغم من كون بعض الأشخاص مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - الحق الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:41
والله اعز لحكام الله اخليكم دما هكا
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76
2 - taha الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:41
القانون يطبق على الجميع دون استثناء
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70
3 - الغرباوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:41
العدل اساس التقدم ،العدل هو لا تفرق بين الناس
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74
4 - الواقعي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:42
و الله انه يوم تاريخي للعدالة في المغرب و لم يتوقع اكثر المتفائلين هذا الحكم بل اقصى ما توقعات شخصيا هو الحكم عليه بشهر او شهرين غير نافذة. صراحة احيي سي الحموشي الذي حافظ على كرامة موظفيه .لانه لو كان غير ذلك اضغط على موظفين للتنازل عن الشكاية .هذا يوم تاريخي اخ وزير سابق في السجن كغيره من المواطنين
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86
5 - يحيا العدل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:42
الكل سواسية امام القانون . اتمنى الا يخرج في أي عفو . شكرا للقضاء.
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64
6 - رباطي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
هذا هو المغرب لي بغينا لي دار ذنب يتعاقب ما كاين لا وزير لا خوه القانون فوق كلشي
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76
7 - مغربي مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
تحية تقدير و احترام للهيئة القضائية.....نطلب من السيد الحموشي تحريك مسطرة المتابعة في حق الممثلة التي سبت المغاربة ووصفتهم بالكلاخ..... كذلك الشيخ الدي دعا على بعض المغاربة بكورونا......
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40
8 - Ali الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
الحمد لله على نعمه أصبحنا في بلدنا نرى نور القضاء الكل سواسيا امام القانون تحية للمشرف على الملف
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41
9 - tarik الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:43
نعم يجب تطبيق القانون # شكرا سي الحموشي #
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36
10 - مغربي يحترم القانون الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:44
الحق يعلو ولا يغلى عليه و يسري على الغني قبل الفقير .. تحياتي للقضاء المغربي
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37
11 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:44
يحي العدل، يبدو أن المغرب يتجه نحن بلد الحق و القانون بصفة فعلية و ليس شعار كما كان في السابق
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33
12 - سعيد السلاوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:45
حكم محكمة الدار البيضاء عادل ومنصف أولا لرجال الأمن الذين تعرضوا للإهانة من طرف شقيق الوزير السابق وثانيا للمجتمع المغربي ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإعتداء على حق المغاربة في الحماية من الأوبئة وعد الإستهتار بالصحة العامة .
أتمنى أن يشمل نفس الحكم كل من تسول له نفسه كيفما كان وضعه الاجتماعي أو القانوني خرق القانون .
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31
13 - عبدو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:47
يحيى العدل والمساواة ويسقط الطغاة
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24
14 - العدالة فوق الجميع الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:47
يظهر ان هذا الوزير شقيق المحكوم عليه ليس من صنف الوزراء التماسيح...
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27
15 - عادل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:48
التطبيق الحقيقي للقانون على بعض الطغاة وأبنائهم يثلج الصدر ويجعلنا نحس بأن لا أحد فوق القانون...براڤو الحموشي
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18
16 - المهدي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:48
برافو سي الحموشي هكذا تضمن للدولة هيبتها وهكذا يحترم المواطن القانون متى شعر انه ليس قانوناً موجهاً لزجره هو فقط دون من يعتبرون أنفسهم مواطنين درجة أولى ومن علية القوم وهكذا يؤدي رجل الأمن واجبه في تطبيق القانون دون خوف من أولئك الذين كانوا في زمن مضى يرعبونه بهواتفهم وبعبارة : ما عرفتيش مع من كدّوي غانصيفطك يمّاك تجلى فالصحراء ..
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17
17 - omar الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:48
Et? La femme du frère du ministre. Elle aussi n'avait pas respecter l'état d'urgence sanitaire.
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9
18 - عاش الشعب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:48
كما طبق القانون على هذا الرجل يجب تطبيق القانون على رجال الأمن الذين يقومون بخرق قواعد عملهم و إهانة مواطنين يجب تطبيق القانون على الكل القانون الذي لا يحترمه الكل لا يستحق الإحترام
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22
19 - ك.أ الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:49
لو كان الجميع سواسية أمام القانون مند زمن. لكنا أفضل من أوروبا بكثير
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20
20 - مواطن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:50
هكذا تكون العدالة ، كلنا سواسية ....جاء وقت المساواة ، شكرا مديرية الامن !!
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13
21 - amagous الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:50
felicitations et respects pour les forces de l'ordere.Ce que vous avez fait renforce l'estime des marocains envers vous et envers la loi et l'etat.
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15
22 - مهاجر مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي تم تحياتي تم تحياتي لمن أعطى اوامر تطبيق القانون برافو لسي الحموشي هدا رجل يشرف كل المغاربة اخوكم كن هولندا
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16
23 - nkki الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:52
خرق حالة الطوارئ الصحية و اهانة شرطي و سنة واحدة لانه شقيق وزير سابق لو كان مواطن عادي سيحكمون عليه بعشرسنوات وغرامة مائة مليون سنتيم
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-25
24 - imado الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:53
القانون يطبق عادلى الجميع، و ديك العقلية ديال باك صاحبي أو لا الوليد ديالي رئيس أو لا عمي كوميسير ... خاسهكم تحيدوها.
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6
25 - احمد ابو ياسين الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:53
رُبَّ ضارة نافعة..من الأشياء المفيدة في هذا البلاء رغم خطورته، أنه أصبح عبرة تستلهم منها مختلف مكونات المجتمع درسا مفاده أن العدل أساس الملك وان لا أحد يعلو فوق العدل مهما طال الزمن أم قصر. وان الوقت قد حان ليدرك أولئك الذين يعتبرون انفسهم فوق الجميع بأن يد الدولة طويلة وان من "فرّط يكرّطْ" ونرجو يكون هذا المعبر قصير المسافة وان يضع حدا الغطرسة المتغطرسين وتخليص المخلصين. وان نرى بعده مغربنا جديدا مستعيدا لامجاده وهستره. فتحية لأجهزة الدولة الساهرة على الحجر الوقائي وعلى حجر من تسول لهم انفسهم في تحدي القوانين.
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9
26 - غريب الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:54
ﻻ يمكن القول بأن المغرب وصل إلى هده المرحلة من المساواة بين المواطنين وﻻ حتى قريبين من هدا الحلم للأسف الدي سيبقى حلما طالما لم تتغير العقليات ...
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3
27 - عمر الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:54
مابقاش خوه وزير وسلخوه ماشي فحال أخت البرلمانية لي عندها مليون منصب و واكلا المخاخ ديال 2 د رؤساء الحكومة.
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3
28 - Hafid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:55
اقول للسلطات انني احترم حالة الطوارئ وأنني الزم منزلي ولاكن يوم 20 ماي سوف انهي هدا الحجر المنزلي حتى ولو مددو حالة الطوارئ لأنني لم أكن سبب في تفشي الوباء بل الذين لا يكترثون هم السبب فلماذا أنا أبقى في بيتي واخرون لا يهتمون.وأحمل السلطات كامل المسؤولية لأن كل القرارات التي اتخذتها كانت خاطئة وغير فعالة
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-14
29 - adil الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:56
السلام عليكم ورحمة الله القنون فوق الجميع لا يعرف اخ الوزير أو اخ الفقير ويجب ان يطباق على الكل......الخ
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5
30 - Mosi الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:56
اريد ان الفت الانتباه لشيء لطالما استفزني شخصيا.
وهو اسراع بعض الاغنياء الى الاتصال بافراد الشرطة الذين يتعرضون للإهانه و التهديد و السب من اجل الحصول على تنازل.
هذا شيء مرفوض و غير منطقي...لأن الشرطي عنذما يكون في الخدمة الرسمية يؤدي عمله فهو لا يمثل شخصه مطلقا..بل يمثل المنظومة الامنية كلها و لا يحق له مطلقا ان يتنازل على قضية فيها سب و تهديد في حقه لأن الذي تعرض للسب و التهديد.و التسفيه هي وظيفته و بالتالي منظومته و منه لا يحق له ان يتنازل عن اي شيء مطلقا...لا يحق له ذلك..واستغرب كيف ان مسألة ان يتنازل الشرطي المعرض للتعنيف متاحا لدى المديرية العامة للأمن الوطني...يجب على الحموشي ان يصدر قرارا يمنع منعا بااااتا افراد الشرطة الذين يتعرضون للسب و التهديد من اولاد الفشوش من ان يتنازلو عن اي شيء...لأنه بكل بساطة لا يحق لهم..فهم عنذ القيام بعملهم لا يمثلون انفسهم بل يمثلون الدولة و القانون...ولا يحق لهم التنازل عن شيء لا يملكونه..
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14
31 - med الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:56
الحمد لله كورونا غيرت عدة اشياء ومن بينها الكل سواسية امام القانون
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7
32 - مواطن الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:56
يحي العدل ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الخروج عن القانون بأسم اباك صاحبي
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5
33 - HOMMADI الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:57
آه لو طبقت هذه الصرامة مع من اختلسو اموال الشعب
آه لو طبقت هذه الصرامة مع من اعتدو على المواطنين الابرياء
آه و آه لو ,
خلوني ساكت الله يرحم الوالدين
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8
34 - Rachid الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:58
هذه هي الاخبار اللتي تتلج الصدر وتشفي الغليل الكل امام القانون سواسية وهيبة الدولة فوق الجميع كونه اخ الوزير او حثى وزير لا يعطيه الحق في الخروج عن القانون لاننا اعني الشعب هو من نصبه وزيرا ولولا الشعب لما كان له شان في المجتمع تحية للسيد الحموشي ورجاله انت وامثالك من خدام هدا الوطن العظيم ولتدهب امثال هده النمادج المتعجرفة والمتكبرة الى الجحيم .
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4
35 - حسن بطاس الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:58
الصرامة مع الجميع والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق القانون وفي كل المناسبات وليس فقط عند حالة الطوارئ الصحية وغيرها لا قدر الله ، وهي الطيق الوحيد للقطع مع زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية. إنها ببساطة الدمقراطية المسؤولة المتضمنة للمحاسبة كأساس يستوي عندها الوزير والغفير .
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3
36 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:58
و ما اكترهم اقرباء الوزراء و اصحاب النفوذ الدين يعيتون في الارض فسادًا. و يخرقون القانون و يهينون الشرطة و الدرك و كانهم فوق كل سلطة. حان الأوان لتوقيف هده الظاهرة و الضرب على أيديهم من حديد .كلنا مواطنين سواسية أمام القانون
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5
37 - مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:59
يحيى العدل وليس فرق بين هذا وهذا. يجب القضاء على الاشخاص الذين يستغلون مناصب عائلاتهم.
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2
38 - السوسي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:59
تحية كبيرة للقضاء و رجال الشرطة. نتمنى أن يبقى الحكم كما هو في حالة الاستأناف كذالك شكرا
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4
39 - شرف الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:59
تحية وتقدير للسيد المدير العام للامن الوطني على تفانيه وحرصه على تطبيق القانون بالسواسية، ودفاعه عن هيئة الشرطة والامن الوطني في تطبيق القانون الذي لا يجب ان يميز بين القوي والضعيف والغني والفقير...
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4
40 - مر من هنا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:59
كلام جميل, كلام معؤول, ما أدرش أؤول حاكه عنه.. لكن هل فعلا سينال عقابه كما حكم عليه و إن كان الحكم مخففا؟ ثم, هل سيظل رجال الأمن في أماكنهم بعدما رفضوا التنازل؟ أعتقد على الدولة أن تبين أن القانون يطبق على الجميع بالملموس.
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2
41 - ام نجيب ونزار الأربعاء 22 أبريل 2020 - 15:59
القانون فوق كل شخص يخرق حالة طوارئ شكراا
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1
42 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:00
وآلله ما عندي من أقوله إتجاه رجال الأمن في مدينة الدار البيضاء بالأخص وجميع النساء والرجال الذين هم في مواجاهة هذه الجائحة ومواجهة الأشخاص المتهورون بالوباء الذي دمر إقتصاد وازهق أرواح في بلدنا العزيز ولسائر أقطار المعمور.تحية طيبة و كذلك تحية وإجلال للسيد المدير العام للامن الوطني الحموشي الذي يسهر على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز المغرب خادما ومطيعا الأوامر أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وحفظه لشعبه. رجال الأمن و الدرك والقياد والقوات المساعدة ادوا مهامكم بافتخار و بصدق وإخلاص لأن ورائكم القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية محمد السادس حاميكم .حماه الله وحفظه لشعبه .
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0
43 - ابن سوس المغربي، يحيا العدل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:01
رآه الشعب المغربي هذآ الشي اللي كا يطلب عدالة اجتماعية دولة العدل و القانون ربط المسئولية بالمحاسبة القانون فوق الجميع مكاينش اللي فوق راسو ريشة بحال الغني بحال الفقير بحال وزير بحال بياع طيب وهاري
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4
44 - عاقل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:01
مجرد در للرماد على العيون. مظاهر الفساد والاستبداد أكبر من أن تختزل في تعامل الشرطة مع هذه الحادثة.
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7
45 - محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 16:02
من تعدى حدود الله فقدظلم نفسه، القانون على راسنا وعنينا، الله على راحة
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3
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