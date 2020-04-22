القنص العشوائي في حالة الطوارئ يورط 4 أشخاص

مصطفى بكار من تزنيت

أوقفت مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي داخل إحدى المحميات الواقعة بجماعة المعدر الكبير، وذلك في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن ثلاثة موقوفين يتحدرون من جماعة ماسة، التابعة لإقليم أشتوكة آيت باها، فيما يتحدر الرابع من منطقة أولاد النومر بالجماعة الترابية إثنين أكلو، التابعة لإقليم تزنيت.

وجرى تسليم المعنيين بالأمر للدرك الملكي بسرية تزنيت قصد الاستماع إليهم في محضر، ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة قصد متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.