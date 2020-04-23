حمولة مخدرات تضع أربعينيا في قبضة عناصر الدرك

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي كيسر، الأربعاء، بتنسيق مع سرية الدرك بسطات، في توقيف شخص أربعينيّ ينحدر من قلعة السراغنة، اشتبه فيه بحيازة المخدرات وترويجها، بعدما كان على متن سيارة محمّلة بالممنوعات، فضلا عن خرقه لحالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي التي كانت تقوم بالسهر على مواصلة تطبيق الحظر الصحي على مستوى الجماعة الترابية كيسر بإقليم سطات، تمكّنت من إيقاف سيارة متجهة نحو إقليم قلعة السراغنة، حيث أسفر التفتيش الاحترازي للسيارة على كشف حمولة من المخدرات تفوق 400 كيلوغرام موزّعة بين القنب الهندي وأوراق التبغ.

وحجزت عناصر الدرك بكيسر كمية المخدرات، مع قطر السيارة إلى المحجز، واقتادت المشتبه فيه نحو مركز الدرك حيث جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار الاستماع إليه في محضر تمهيدي تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات.