تسجيل حالتي انتحار في أقل من 24 ساعة بإفران

رشيد الكويرتي من فاس

أقدم أب لثلاثة أطفال، من مواليد سنة 1976، على وضع حد لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، بحي تاباضليت بمدينة أزرو، دون أن تعرف دوافع ذلك، بحسب ما أفادت به مصادر هسبريس بإقليم إفران.

المصادر ذاتها أوضحت أن المعني بالأمر كان يشتغل خياطا، وشنق نفسه في ظروف غامضة داخل إحدى غرف منزل أسرته.

وتعتبر حالة الانتحار هاته، وفق المصادر ذاتها، الثانية من نوعها التي يعرفها إقليم إفران في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد حالة انتحار أخرى شنقا تم تسجليها مساء الثلاثاء، تخص أبا لطفلين، من مواليد سنة 1982، كان يشتغل مياوما.

وأنهى الهالك حياته، وفق مصادر هسبريس، بشنق نفسه، لدوافع غير معروفة، بشجرة كائنة غير بعيد عن محل إقامته بدوار بوخشاف ضواحي عين اللوح.

وبينما تم إيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية بأزرو ومصالح الدرك الملكي بعين اللوح تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع الحادثين.