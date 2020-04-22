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كُتّاب وآراء
تسجيل حالتي انتحار في أقل من 24 ساعة بإفران
أقدم أب لثلاثة أطفال، من مواليد سنة 1976، على وضع حد لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، بحي تاباضليت بمدينة أزرو، دون أن تعرف دوافع ذلك، بحسب ما أفادت به مصادر هسبريس بإقليم إفران.
المصادر ذاتها أوضحت أن المعني بالأمر كان يشتغل خياطا، وشنق نفسه في ظروف غامضة داخل إحدى غرف منزل أسرته.
وتعتبر حالة الانتحار هاته، وفق المصادر ذاتها، الثانية من نوعها التي يعرفها إقليم إفران في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد حالة انتحار أخرى شنقا تم تسجليها مساء الثلاثاء، تخص أبا لطفلين، من مواليد سنة 1982، كان يشتغل مياوما.
وأنهى الهالك حياته، وفق مصادر هسبريس، بشنق نفسه، لدوافع غير معروفة، بشجرة كائنة غير بعيد عن محل إقامته بدوار بوخشاف ضواحي عين اللوح.
وبينما تم إيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية بأزرو ومصالح الدرك الملكي بعين اللوح تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع الحادثين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
لكن ديننا الحنيف يحرم قتل النفس التي حرم الله
ويعتبرها من الكبائر العظمى
يجب ان يكون لدينا إيمان وصبر ورضا بالقضاء والقدر
وان نتحلى بالحمد والشكر
ان بعد العسر يسرا
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم
ماذا يفعل أب وهو يرى آخر درهم في جيبه،ولا دقيق ولا زيت ولا سكر؟
حتى لو خرج مفضلا السجن لوجود الطعام به ؛فلمن يترك الأبناء والزوجة؟
شكلوا لجان الأحياء- لتوزيع المساعدات العينية وارشاد المحسنين- من الشباب المتطوع والنزيه ؛فهم أدرى بسكان حيهم وظروف عيشهم.
نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين.
إلى10
لي كيقول قلة الإيمان بالله وووو، أجيو نسدو عليك أنت و اولادك لمدة شهرين بلا مصروف بلا تهوية بلا نور الشمس بلا أكل، و كل نهار كيدق عليك مول الكرا و مول الدار ومل المدرسة.... و نشوفوك آش غدير؟
رحم الله الموتى و غفر لهم.
قولوا خيرا أو اصمتوا
وسيرزق بإذنه السميع العليم