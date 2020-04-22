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الرئيسية | حوادث | تسجيل حالتي انتحار في أقل من 24 ساعة بإفران

تسجيل حالتي انتحار في أقل من 24 ساعة بإفران

تسجيل حالتي انتحار في أقل من 24 ساعة بإفران
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 19:46

أقدم أب لثلاثة أطفال، من مواليد سنة 1976، على وضع حد لحياته شنقا، اليوم الأربعاء، بحي تاباضليت بمدينة أزرو، دون أن تعرف دوافع ذلك، بحسب ما أفادت به مصادر هسبريس بإقليم إفران.

المصادر ذاتها أوضحت أن المعني بالأمر كان يشتغل خياطا، وشنق نفسه في ظروف غامضة داخل إحدى غرف منزل أسرته.

وتعتبر حالة الانتحار هاته، وفق المصادر ذاتها، الثانية من نوعها التي يعرفها إقليم إفران في أقل من 24 ساعة، وذلك بعد حالة انتحار أخرى شنقا تم تسجليها مساء الثلاثاء، تخص أبا لطفلين، من مواليد سنة 1982، كان يشتغل مياوما.

وأنهى الهالك حياته، وفق مصادر هسبريس، بشنق نفسه، لدوافع غير معروفة، بشجرة كائنة غير بعيد عن محل إقامته بدوار بوخشاف ضواحي عين اللوح.

وبينما تم إيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو قصد إخضاعهما للتشريح الطبي، فتحت المصالح الأمنية بأزرو ومصالح الدرك الملكي بعين اللوح تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع الحادثين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الانتحار ليس هو الحل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:05
ظاهرة الانتحار تفاقمت وهذا ناتج بالاساس عن الفقر وخاصة في هاته الظروف التي نعيشها ..فعلا لو كان الفقر رجلا لقتلته .
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27
2 - أسباب غير معروفة الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:07
سوف يقولون اضطرابات نفسية و مشاكل عائلية و القضية واضحة وضوح الشمس خياط و مياوم قطعت الحكومة رزقيهما و حبستهما مع عيالهما دون شفقة و لا رحمة و قد مر الشهر و دخل الثاني الله يكون فالعون هادشي بزاف.
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37
3 - الانتحار ليس هو الحل الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:08
السبب باين الفقر وقلة اليد ..لو كان الفقر رجلا لقتلته .
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16
4 - الإنتحارات أرتفعت الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:09
وثيرة الإنتحارات في صفوف بعض المغاربة أرتفعت بشكل يدعو للقلق خلال فترة الطوارئ و الحجر الصحي. رغم أسطوانة '' كان يعاني من أمراض نفسية '' التي تصاحب مثل هذه الأخبار الحزينة جدا، إلا أن الواقع يشير ان المشاكل الإجتماعية و المالية و الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد و إنسداد الآفاق مع إغلاق شبه تام لكل اسباب الرزق هي السبب الرئيسي في إرتفاع الإنتحارات. نسأل الله عز و جل ان يرفع عنا هذا البلاء عاجلا و ان تتدخل السلطات و الجهات العليا لإنقاذ ما يمكن إنقاده.
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10
5 - marouane الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:13
ليس هدا هو الحل الحولة وا قوة الا بالله العلي العظيم ان الله وانا إليه لآ راجعون
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7
6 - الطنجاوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:13
ظاهرة الانتحار هذه الايام أكيد لها علاقة بالحجر الصحي وما ترتب عنه من اكتئاب لدى البعض وتوقف مدخولهم اليومي
لكن ديننا الحنيف يحرم قتل النفس التي حرم الله
ويعتبرها من الكبائر العظمى
يجب ان يكون لدينا إيمان وصبر ورضا بالقضاء والقدر
وان نتحلى بالحمد والشكر
ان بعد العسر يسرا
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30
7 - احبك يا وطني الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:13
لا حول ولا قوة الا بالله كاد الفقر ان يكون كفرا اللي ساكن احداه شي حد او عارفو معندوش يعاونو راه الناس محتاجين ولو بالقليل
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19
8 - bonjour الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:14
يجب ربط الاسباب بالتاثيرات السلبية لجائحة كورونا لماذا؟ لانه منذ بداية الحجر الصحي انتحر اكثر من 15 شخصا وسيكون هناك المزيد انتظروا.ومن يقول لاسباب غير معروفة فهو يغطي الشمس بالغربال لان هناك من الناس من لن يستطيع المقاومة بسبب فراغ جيبه او بسبب اشتياقه للحرية
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9
9 - bendahmane الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:17
لدواعي غير معروفة ... البطالة والفقر والحجر الصحي ورمضان والصيام والبوطة سالات
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8
10 - سلام الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:17
انه القنوط من رحمة الله بلا منازع الحياة في ظل جاءحة كورونا ولدت لدى ضعاف النفوس شعورا بالإحباط والاكتئاب في ظل الأوضاع المتازمة لدى عموم المواطنين الفقراء في المغرب والحكم على جيل بأكمله بالمزيد من التشرد واليتم في غياب تام وكلي لمؤازرة الحالة النفسية من طرف المسؤولين ومتابعة معانات المجتمع عن قرب كفى تضخيم آلة تفريق القفف والاعاناة المادية فما خفي أعظم التهميش والإقصاء يساوي الانتحار والقادم من الأيام أسوأ من ماضينا وحاضرنا سيعري بلا منازع الواقع المر وان التهافت على المناصب والفساد والمضاربة واقتصاد الريع له تبعات وخيمة وخطر قاءم على دحر تماسك المجتمع المهم نتمنى أن تجد الدول العظمى اللقاح عاجلا لانقاذنا من تبعات الفشل الدريع على جميع المستويات والزج بنا فيما لا تحمد عقباه
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1
11 - abdo## الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:18
دوافع الانتحار الحجر الصحي الفقر يشعل النار في البيوت المغربية براكا من النفاق كورونا في الخارج والفقر في الداخل ايها الاغنياء انقدو اخوتكم الفقراء لا يدوم الا وجه الله رحمة الله عليهم
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12
12 - مياوم الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:19
الانتحار في هذه الضرفية لا تحتاج إلى تحقيق، السبب الرئيسي لهذه الضاهرة هو تماطل الحكومة في صرف الإعانات للطبقة الفقيرة،
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13
13 - [email protected] الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:20
الكل يعرف الدوافع قبح الله الفقر انا لله وانا اليه راجعون
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7
14 - Anouar Bennani smiras الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:22
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم
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11
15 - لأمر ما جدع بصير أنفه الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:25
انسداد أبواب الارتزاق ليس سهلا .رجاء تعاملوا مع الحجر بذكاء..ميزوا بين المناطق حسب انتشار الوباء...خياط ومياوم؟
ماذا يفعل أب وهو يرى آخر درهم في جيبه،ولا دقيق ولا زيت ولا سكر؟
حتى لو خرج مفضلا السجن لوجود الطعام به ؛فلمن يترك الأبناء والزوجة؟
شكلوا لجان الأحياء- لتوزيع المساعدات العينية وارشاد المحسنين- من الشباب المتطوع والنزيه ؛فهم أدرى بسكان حيهم وظروف عيشهم.
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11
16 - abdo الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:32
انها النتيجة الحتمية للقهر و الفقر و قلة ذات اليد يا حماة الوطن ...لقد أوصدت الحياة أبوابها و حلت ابواب الموت بديلا للأمل
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3
17 - خاليد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:33
كاد الفقر ان يكون كفرا ولو كان الفقر رجلا لقتلته بسيفي هادا الله يحسن لعوان ناس بلا خدمة قلة دات اليد الفقر بنادم يجلس فدارو اش غياكول إلا هوا صبر وليداتو صغار ميسبروس غيظطر يخروج يظبر على وليداتو براكا علينا كهدو فديوركم مالينا من هاد الهدرا شبعان محاس ابجيعان وميحس بالمزود خالي مسوت بيه
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3
18 - kenitra الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:34
والله العضيم إلى عرفتها اكتر انتحار قلتها فواحد موضوع والكل لم يعجبه تعليق
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6
19 - الوزانييييي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيمآ. صدق الله العظيم إذا كان الإنسان مؤمنآ حقآ والله وبالله وتالله لا يستطيع فتل نفسه، ولاكن إذا كان مذبذبآ قد يرتكب كل الأفعال والله المستعان
نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين.
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2
20 - مواطن غيور 1/ إلى 10 الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:40
السلاك عليكم
إلى10
لي كيقول قلة الإيمان بالله وووو، أجيو نسدو عليك أنت و اولادك لمدة شهرين بلا مصروف بلا تهوية بلا نور الشمس بلا أكل، و كل نهار كيدق عليك مول الكرا و مول الدار ومل المدرسة.... و نشوفوك آش غدير؟
رحم الله الموتى و غفر لهم.
قولوا خيرا أو اصمتوا
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6
21 - طلب معاشو الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:45
السلام عليكم أنا مواطن مغربي أشتغل مياوم ودابا شهر وطلعين فتاني والحكومة وقفتنا على شغل ماشي مشكل كاين وباء وخصنا نتحدو باش نفوتو هذ الأزمة حتى هنا متفقين ولكن باش تجي تسد على باب داري وأنا مزوج وعندي طفل وعندي مسؤلية كراء ولوازم المعيشة كفاش غادي نعيش واش شهر وزيادة وخى نكل غير الخبز والماء راه غادي يتسالا زعما والله حتى حشومة عليكم راه فكلتا الحالتين غادي نموت راه متيحس بالمزود غير المضروب به الله يصوب والحمد الله على كل حال والله يخد الحق فضالم
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1
22 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:50
قبح الله الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا وهذا ما يحدث في الآونة الأخيرة والله اعلم
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1
23 - ديما ديما مصاوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 20:54
إلى كل من يدعي بأن الفقر هذا ليس حلا في هذه الظروف الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء و خير الدعاء باسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
وسيرزق بإذنه السميع العليم
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