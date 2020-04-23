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كُتّاب وآراء
فرضية الانتحار تحيط بجثة ستيني نواحي سطات
أمرت النيابة العامة المختصة بمدينة سطات، الأربعاء، بإجراء تشريح طبي لجثة رجل ستيني، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليها وسط غابة نواحي المدينة ذاتها، في ظروف شكّلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك عاصمة الشاوية.
وأفادت مصادر هسبريس، أن الستيني المنحدر من عاصمة الشاوية، عثر عليه جثة هامدة، مربوطة بحزام ملفوف حول العنق، ورجّحت أن يكون قد أقدم على الانتحار لأسباب مجهولة.
وانتقلت عناصر المركز الترابي والتشخيص القضائي بسرية الدرك بسطات، إلى مكان العثور على جثة الهالك، وعملوا على معاينتها، والإشراف على نقلها عبر سيارة نقل الأموات، نحو مستودع الأموات بالمدينة عينها، قصد التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح تنفيذا لقرار النيابة العامة المختصة.