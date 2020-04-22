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الرئيسية | حوادث | وكيل عام مزيف" يقع في قبضة الدرك الملكي بتنغير

وكيل عام مزيف" يقع في قبضة الدرك الملكي بتنغير

وكيل عام مزيف" يقع في قبضة الدرك الملكي بتنغير
محمد آيت حساين
الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:05

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أسول، إقليم تنغير، شخصا في عقده السادس، لتورطه في انتحال صفة الوكيل العام للملك بالرباط، وضبط بحوزته بطاقة مهنية مزورة، يستغلها في النصب والاحتيال.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 60 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان ينتحل صفة "الوكيل العام للملك" للنصب على المواطنين، فيما لا تزال عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير تواصل معه البحث حول المنسوب إليه.

وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المتهم الموقوف كان موظفا بعمالة بنسليمان لمدة 22 سنة، قبل أن يطرد من العمل لأسباب إدارية، مضيفة أن المعني بالأمر وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه، غدا الخميس، أمام النيابة العامة المختصة.

عملية توقيف المتهم الذي انتحل صفة الوكيل العام للملك، جاءت بعد قدومه من إحدى المدن التي انتشر بها وباء "كورونا"، من أجل إيصال أحد المواطنين إلى مسقط رأسه ببلدة أملاكو دائرة كلميمة، وهو بدوره ضحية نصب "صديقه"، وكلما مر على مجموعة من السدود الأمنية، كان يقدم نفسه دائما بصفة المسؤول القضائي، إلا أن عناصر الدرك الملكي بأسول التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير طلبت منه البطاقة المهنية، تضيف مصادر الجريدة.

وكشفت المصادر نفسها، أن البطاقة المهنية التي أدلى بها "المسؤول القضائي المزيف" كانت مزورة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت باعتقاله واستنطاقه، وتسليمه للمركز القضائي للدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه، والكشف عن شركائه المحتملين في عمليات النصب التي يقوم بها باسم الوكيل العام للملك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الغرباوي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:15
يجب الحكم عليه بأقصى العقوبات،شحال من واحد مسكين أكل له ماله حرام وظلما.
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2 - مواطن مغربي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:22
هذا نصاب أو عندو الثقة الزائدة فنفسو...
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38
3 - سي محمد الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:43
انتحال شخصية نائب وكيل عام !!!!!!! والله إلى هاذ الشيء كيخلع . الله يهدي ما خلق .
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9
4 - person الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:46
و لو كان وكيل الملك ليس له الحق بالانتقال بين المدن من غير سبب مؤهل و استعجالي مثله مثل جميع المواطنين فكلنا سواء مواطن او مسؤول
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11
5 - mimoun الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:46
هذه المناصب لها نفوذ لذالك جل المغاربة يتمنى ان تكون له صداقة او قرابة او حتى رقم هاتفه
اوا المغاربة هذا هو حالهم اباك صاحبي
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13
6 - متريث الأربعاء 22 أبريل 2020 - 21:56
المال السايب تيشجع السرقة يعلم الله اش شاف هاد النصاب باش زعم هاد الزعامة
المصيبة ماشي تنصب المصيبة تحصل في هاد البلاد السعيدة
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0
7 - وكيل كورونا الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:01
كان عليه القول انه وكيل الملك فقط،وهي صفة تكفيه للنصب ، ولما حصل وانكشف كان عليه ان يصحح ويقول للدرك انه مجرد وكّال (أي نصّاب) وليس وكيل !!..... وعندئذ يكون صريحا ويُمتَع بظروف التخفيف إن لم يُعفى عنه ويطلق سراحه..ههه
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0
8 - فراقشي الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:03
فمن يجعل الذرغام لصيد بازه !!!!تصيده الذرغام فيما تصيدا.
رفع القبعة لرجال الدرك الملكي الذين يطبقون القانون على الكل شكرا لكم على صيد ثمين.
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9 - محمد الزموري الأربعاء 22 أبريل 2020 - 22:03
انتحال الشخصية مثلها مثل المثل المغربي الذي يقول المكسي بديال الناس عريان لأن الإنسان يتقمص شخصية ليست له وهنا يسقط في فخ انفصام الشخصية لا هو بشخصيته الحقيقية ولا وكيل أو وزير ليلة لأن كل ما بني على باطل فهو باطل وكل الفخاخ منصوبة في طريقه مشدود مشدود آخر المطاف سوف يقف أمام الوكيل والقاضي الحقيقي كي يؤدي ثمن النصب والإحتيال على الضحايا وهذه هي نهاية السيناريو.
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