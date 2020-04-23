خرق الطوارئ يجرّ شخصًا إلى التحقيق بـ"المزامزة"

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات، مساء الأربعاء، شخصا يشتبه في خرقه حالة الطوارئ الصحية، باستقبال بعض الزبائن وتمكينهم من مشروب القهوة بمحل تقليدي في منطقة المزامزة نواحي مدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس، أن عناصر المركز الترابي بسطات داهمت المقهى، إذ عثرت على وسيلة لإعداد مشروب القهوة وعدد من الكؤوس، وحدّدت هوية عدد من الزبائن المفترضين، إذ جرى اقتياد المشتبه فيه الرئيسي نحو مقر الدرك للاستماع إليه تمهيديا.

وأمرت النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات، بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وتدوين أقواله في محضر لكشف أسباب وملابسات خرقه للطوارئ الصحية، مع تقديم الزبائن المفترضين في حالة سراح أمام ممثل الحق العام، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عملية مداهمة المقهى تأتي في إطار مجهودات الدرك والسلطة المحلية والقوات المساعدة بالبوادي، لتنزيل القرار الوزاري المشترك، لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية، بعد تمديدها إلى 20 ماي المقبل لمواجهة "كوفيد-19".