ضبط مروج للمعسل في نقطة أمنية للمراقبة بفاس

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وحيازة وترويج منتجات التبغ المهرب.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن توقيف المعني بالأمر تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على مستوى نقطة للمراقبة المرورية بمدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادما من إحدى مدن شمال المملكة.

عملية التفتيش أسفرت، يقول البلاغ، عن العثور بحوزة الموقوف على 395 كيلوغراما من منتجات التبغ المهرب (المعسل)، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 20 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.