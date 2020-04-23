ترويج كمامات وراء توقيف ثلاثة اشخاص في سلا

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بصناعة وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير الجودة المحددة طبيا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس باستغلال محلين تجاريين بمدينة سلا، لخياطة كمامات واقية لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي وشبه الطبي، وبيعها للمواطنين بأثمان أعلى من تلك التي يحددها القانون.

عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، يقول البلاغ الأمني، أسفرت عن حجز 2674 كمامة واقية مزيفة ومبلغ مالي قدره 59100 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.