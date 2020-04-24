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الرئيسية | حوادث | أمن القصر الكبير يوقف سائقا خرق "الطوارئ"

أمن القصر الكبير يوقف سائقا خرق "الطوارئ"

أمن القصر الكبير يوقف سائقا خرق "الطوارئ"
هسبريس من القصر الكبير
الجمعة 24 أبريل 2020 - 02:01

تمكنت عناصر الأمن بالقصر الكبير، الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في نقل أسرة دون توفرها على رخصة التنقل الاستثنائية وخرق الطوارئ الصحية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وفق مصدر هسبريس، بالسد القضائي بمدخل المدينة من ناحية الشمال، حيث كان الموقوف يمتهن النقل السري وينقل أسرة متكونة من أبوين ورضيعتهما من مدينة طنجة إلى مسقط رأسهما بالقصر الكبير مقابل مبلغ مهم دون توفره على أوراق السيارة.

وقد تم وضع الموقوف رفقة رب الأسرة رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة بابتدائية القصر الكبير قصد متابعتهما بالمنسوب إليهما، فيما تم إخلاء سبيل الزوجة ورضيعتها.

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