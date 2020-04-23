القنص العشوائي يرسل 4 أشخاص إلى سجن تزنيت

مصطفى البكار

أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، أربعة أشخاص بالحبس النافذ والغرامة، على خلفية متابعتهم من أجل تهم متعلقة بممارسة الصيد في وقت ممنوع، وخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وعدم التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، وعدم ارتداء الكمامة الطبية الإجبارية.

وقضت هيئة الحكم في حق المتهمين الأربعة بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 لكل واحد منهم، وبأدائهم تضامنا لفائدة مصلحة المياه والغابات ذعيرة مالية محددة في 56000 درهم، ومصادرة المحجوز لصالحها.

يُذكر أن مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، أوقفت، أمس الأربعاء، أربعة أشخاص في حالة تلبس بممارسة القنص العشوائي داخل إحدى المحميات الواقعة بجماعة المعدر الكبير، في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات العمومية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.