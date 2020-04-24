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الرئيسية | حوادث | "تعنيف قائد" يجر 3 شبان إلى السجن بطانطان

"تعنيف قائد" يجر 3 شبان إلى السجن بطانطان

"تعنيف قائد" يجر 3 شبان إلى السجن بطانطان
مصطفى البكار
الجمعة 24 أبريل 2020 - 04:39

قضت المحكمة الابتدائية بطانطان، الخميس، بالحبس النافذ والغرامة في حق المتورطين في قضية الاعتداء على رجل سلطة برتبة قائد، أثناء تنفيذه حالة الطوارئ الصحية بالمدينة ذاتها.

وأدانت هيئة الحكم المتورط الرئيسي في هذا الملف، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، مع أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 5000 درهم.

كما حكمت الهيئة ذاتها على المتهميْن الآخريْن بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المختصة الأظناء الثلاثة بصك اتهام يتضمن مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهامه، وارتكاب العنف ضده.

وتعود أطوار هذه الواقعة إلى مساء الأحد الماضي، حينما تعرض قائد الملحقة الإدارية الثانية بطانطان أثناء عملية تنزيله لتدابير الحجر الصحي، لاعتداء على مستوى الرأس، ما استدعى نقله نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي لطانطان قصد تلقي الإسعافات الأولية، قبل أن تفلح عناصر الشرطة القضائية في اعتقال المتورطين في القضية ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

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