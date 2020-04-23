مصالح أمن أكادير توضح بخصوص "شريط فيديو"

رشيد بيجيكن من أكادير

قالت ولاية أمن أكادير، ضمن بيان حقيقة، إنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي بزيه الرسمي وهو يطالب أحد مستعملي الطريق بالإدلاء برخصة التنقل الاستثنائي، التي تبرر له التجول خلال فترة الطوارئ الصحية، بينما يرفض هذا الأخير الامتثال، ويمعن في رفض تقديم الوثائق المطلوبة من طرف الشرطي وممثل السلطة المحلية، إذ لم يتضمن الشريط الإجراء المتخذ في حق المخالف.

وتؤكد ولاية أمن أكادير، أن هذه الواقعة تم تسجيلها من طرف مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، إذ رفض أحد مستعملي الطريق الامتثال لموظف الشرطة، ولم يدل بما يبرر خروجه الاستثنائي خلال فترة الطوارئ، بل رفض بشكل قاطع الاستجابة لتوجيهات موظفي الشرطة وأحد ممثلي السلطات المحلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم توقيف الشخص المخالف، مع وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في خرق إجراءات الطوارئ والتنقل بواسطة رخصة غير مطابقة، فضلاً عن عدم الامتثال.

"وإذ توضح ولاية أمن أكادير حقيقة وملابسات الفيديو المنشور، فإنها تجدد التأكيد على مواصلتها التطبيق السليم والحازم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بما يسمح بضمان الأمن الصحي للمواطنين"، تورد ولاية أمن أكادير في بيان الحقيقة الذي توصلت به هسبريس.