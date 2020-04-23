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الرئيسية | حوادث | خرق الطوارئ يوقف 4126 شخصا في 24 ساعة

خرق الطوارئ يوقف 4126 شخصا في 24 ساعة

خرق الطوارئ يوقف 4126 شخصا في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 23 أبريل 2020 - 22:10

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4126 شخصا، تم إيداع 2211 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 61.129 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 32.725 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 8309 أشخاص، وولاية أمن الرباط 8219 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 6089 شخصا، وولاية أمن مراكش 5744 شخصا، وولاية أمن وجدة 5365 شخصا، وولاية أمن أكادير 4165 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3505 أشخاص، وولاية أمن مكناس 3270 شخصا، وولاية أمن تطوان 2814 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2508 أشخاص، وولاية أمن فاس 1872 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1741 شخصا، وولاية أمن سطات 1647 شخصا، وولاية أمن طنجة 1432 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1184 شخصا، وولاية أمن العيون 1117 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 744 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 615 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 545 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 244 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد الخميس 23 أبريل 2020 - 22:22
إلى بقات الأمور غادا أو كتزاد ، الوباء غادي يخرج على السيطرة ديالو ، خصوصا مع هاد خارقي القانون اللي غرضهم غير. ايخرجو لزنقة ايعرضو روسهم للخطر وينقلو الوباء لعاىلاتهم والناس الأبرياء
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6
2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 23 أبريل 2020 - 22:27
لو استمر الاعتقال بهذه الوثيرة سيحل علينا عيد الفطر وقد بلغ العدد الربع مليون..
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6
3 - Amal الخميس 23 أبريل 2020 - 22:34
أتمنى من الجميع الإلتزام والصبر فهو مفتاح كل شيء حتى يرفع الله عنا هذا الوباء انشاء الله ، فالجهل مع الوضعية الوبائية أكيد سينتجان عن كارثة .
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2
4 - وزاري الخميس 23 أبريل 2020 - 22:40
اش هد العقلية عند هد البشار واش هادو معندهم سوق العصا متخالي من يعصا الزروطة تم الزروطة
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-3
5 - خاليد الخميس 23 أبريل 2020 - 22:41
4126 في24ساعة يعني من بدا الحجر حتى لدبا هاد شى بزاف خاص الدولة تشوف شي حال لهاد شى والسجون عامره وزيدو عامروها والاكتظاظ لبقات كول يوم بحال هاكا وبهاد النسبه الله يحدر السلامه
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2
6 - عنترة الخميس 23 أبريل 2020 - 22:41
السلام عليكم
كل يوم نسمع عن اعتقالات جديدة عن أصحاب خرق الحجر الصحي لكن من تسببوا في بؤرة الوباء من أصحاب المصانع والشركات لم يتم إعتقال ولا واحد منهم فقط حلاق(مسكين حكرو عليه) يقول المثل تنظيف السلالم يبدأ من فوق لكن نحن نعيش في بلاد النفاق والشقاق أما عن الإصلاح مجرد مسرحية.
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5
7 - عندي فكرة الخميس 23 أبريل 2020 - 22:54
لماذا لا تعتقلوا كل المواطنين دفعة واحدة و نتهناو فكل مواطن هو مشروع سجين إن آجلا أو عاجلا. ديرو الخطة الاستباقية و شدونا فالحبس كاملين متهزوناش غير لسجن ورززات هههههههههه
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