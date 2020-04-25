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كُتّاب وآراء
أقراص مخدرة توقع بشخصين في قبضة أمن طنجة
تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، ليلة الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و26 سنة، كانا على متن سيارة نفعية، بحي طنجة البالية، متلبسين بحيازة كمية من الأقراص المخدرة.
وبحسب مصدر أمني، فإن عملية تفتيش الموقوفين أسفرت عن ضبط 342 قرصا مخدرا بحوزتهما، ولفافتين من مخدر الكوكايين، وهواتف نقالة، مشيرا إلى أنه تم إخضاعهما لعملية تنقيط بنظام المعلومات الأمنية، "وتبين أن أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات".
المصدر ذاته أفاد بأن الموقوفين "تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة"، مضيفا أن "العملية تأتي في إطار المجهودات الأمنية المبذولة من طرف ولاية أمن طنجة في محاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية".