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الرئيسية | حوادث | سلطات بلفاع تتصدى لخرق حالة الطوارئ الصحية

سلطات بلفاع تتصدى لخرق حالة الطوارئ الصحية

سلطات بلفاع تتصدى لخرق حالة الطوارئ الصحية
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 25 أبريل 2020 - 05:25

أوقفت مصالح السلطة المحلية بقيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، شاباّ في العشرينيات من العمر في مركز بلفاع، بسبب عدم توفره على رخصة التنقل الاستثنائي، التي تبرر له التواجد بالشارع العام خلال فترة الطوارئ الصحية، إذ رفض الامتثال، وأمعن في إهانة أعوان السلطة والتهكم على عملهم.

وجرى توجيه المعني إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، مع وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه في خرق إجراءات الطوارئ والتنقل بدون رخصة، فضلا عن عدم الامتثال وإهانة أعوان السلطة أثناء القيام بمهامهم.

يُشار إلى أن قيادة بلفاع، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة، عمدت إلى تنزيل استراتيجية أمنية صارمة، تتجلى في إخضاع الوافدين على تراب القيادة لإجراءات تفتيشية دقيقة بالحواجز القضائية في كل المنافذ، بُغية التحقق من دواعي التنقل، وضمان الامتثال الكلي لتدابير الحجر الصحي، إلى جانب حملات ودوريات منتظمة في الدواوير والمداشر، تماشيا مع المجهودات المبذولة من طرف الدولة للحد من تفشي الفيروس.

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