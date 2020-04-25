فقدان 4 بحارة بين المضيق وميناء طنجة المتوسط

هسبريس من تطوان

لا يزال الغموض يلف مصير أربعة بحارة تم تسجيلهم في عداد المفقودين، قبل يومين، كانوا على متن قارب للصيد التقليدي انطلق من ميناء الصيد بالمضيق في اتجاه ميناء طنجة المتوسط.

وعلم لدى سلطات عمالة المضيق الفنيدق فقدان 4 بحارة على متن قارب "بريميرا3" في عرض ساحل ميناء طنجة المتوسط، بعد رحلة صيد اعتيادية، ويتعلق الأمر بشقيقين "ب. ب" و"ب. ع" إلى جانب كل من "ط. ص" و"أ. ح" الذين اختفوا في ظروف غامضة.

ورجحت مصادر هسبريس تعرض قارب الصيد التقليدي لعملية دهس من طرف باخرة السلع، مشيرة إلى العثور على بقايا القارب المكسور، في وقت راسلت فيه مندوبية الصيد البحري بالمضيق السلطات قصد الإخبار والتعاون والتنسيق في الموضوع.

في سياق متصل، طالبت فعاليات حقوقية المصالح المعنية والمختصة بالإسراع في مباشرة عمليات البحث عن المفقودين الذين يجهل مصيرهم حتى الآن.