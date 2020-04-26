مخدر الشيرا يوقع بشخص في قبضة أمن أكادير

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بمخدر الشيرا.

وتم توقيف المشتبه فيه السبت، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بمنطقة أمسكرود بضواحي أكادير، بعد عملية مراقبة وترصد بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر ضُبط على متن شاحنة لنقل البضائع تحمل صفائح ترقيم مزورة قادمة من الأقاليم الشمالية للمملكة، وبحوزته 365 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف سائق الشاحنة وباقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، والكشف عن كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة بشبكات ترويج المخدرات.