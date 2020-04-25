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كُتّاب وآراء
محاولة انتحار تهز القصر الكبير في فاتح رمضان
أقدمت سيدة متزوجة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أول أيام شهر رمضان، على محاولة الانتحار برمي نفسها من الطابق الثاني لمنزل أسرتها الكائن بحي الأندلس بمدينة القصر الكبير.
وكشفت مصادر مطلعة أن "بـ. خ"، من مواليد 1972، متزوجة وأم لخمسة أطفال، أقدمت على محاولة وضع حد لحياتها بسبب الأوضاع المادية الصعبة التي تعيشها رفقة أسرتها، ناهيك عن الاضطرابات النفسية التي تعاني منها.
وقد تم نقل المواطنة المذكورة على وجه السرعة إلى مستشفى القرب بالقصر الكبير الذي أحالها على المستشفى الإقليمي بالعرائش قصد تلقي العلاجات الضرورية، خصوصا وأن حالتها كانت حرجة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها للوقوف على ظروف وملابسات محاولة الانتحار هذه.