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كُتّاب وآراء
إطلاق الرصاص يوقف جانحا وسط مدينة برشيد
أفادت مصادر هسبريس بأن عنصرا تابعا للمنطقة الأمنية الإقليمية برشيد، اضطرّ مساء السبت لاستخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق الرصاص أثناء تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة غير عادية وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض معرّضا حياة الشرطة والمواطنين للخطر.
وأضافت المصادر ذاتها أن دورية للشرطة تدخّلت مساء السبت لتوقيف مشتبه فيه بعد ما أحدث فوضى عارمة بالشارع العام على مستوى الحي الحسني، المعروف لدى سكان برشيد بـ"البلوك"، حيث اعترض المشتبه فيه سبيل المارة، من بينهم امرأة حاول احتجازها.
وأوضحت المصادر نفسها أن عنصر الشرطة أطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، إلاّ أن المشتبه فيه لم يهتم بالتحذيرات، بل واصل اندفاعه ومقاومته لعناصر الشرطة بسلاح أبيض، ليتم شلّ حركته والسيطرة عليه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته بعد إصابته بالرصاصة الثانية على مستوى الرجل.
وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة استدعت في الحين سيارة إسعاف وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع فتح بحث تمهيدي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.