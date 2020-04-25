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سقوط من نافذة شقة ينهي حياة قاصر بتطوان
السبت 25 أبريل 2020 - 21:38
في ظروف غامضة، لقيت فتاة قاصر، في ربيعها الثاني عشر، مصرعها اليوم السبت، أول أيام رمضان، إثر سقوط من نافذة شقة أسرتها الكائنة بشارع محمد الحراق بمدينة تطوان.
مصادر محلية متطابقة أفادت بأن "الضحية تبلغ من العمر 12 سنة، لفظت أنفاسها بعين المكان متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها"، موضحة أنها "كانت تعاني من أعراض التوحد"، مرجحة أن يكون حادث السقوط عرضيا.
وحلت مصالح الأمن بعين المكان بمجرد إخطارها بالحادث، وباشرت تحقيقا في ظروفه وحيثياته، فيما تم نقل جثة القاصر إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ابن جرير السبت 25 أبريل 2020 - 21:52
ان لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله
2 - مصطفى السبت 25 أبريل 2020 - 21:53
إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله، اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب.
3 - عابر السيبا السبت 25 أبريل 2020 - 22:00
لا حول ولا قوة الا بالله وانا للاه وانا اليه راجعون
عظم الله اجر اهلها ورزقهم الصبر
عظم الله اجر اهلها ورزقهم الصبر
5 - Jamila L السبت 25 أبريل 2020 - 22:05
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها وارزق اهلها الصبر والسلوان
6 - صاحب القلم الأحمر السبت 25 أبريل 2020 - 22:06
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمها ويغفر لها ويصبر عائلتها جميعا ويخلف لهم خيرا منها
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