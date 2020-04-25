سقوط من نافذة شقة ينهي حياة قاصر بتطوان

جمال سماحي من تطوان

في ظروف غامضة، لقيت فتاة قاصر، في ربيعها الثاني عشر، مصرعها اليوم السبت، أول أيام رمضان، إثر سقوط من نافذة شقة أسرتها الكائنة بشارع محمد الحراق بمدينة تطوان.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن "الضحية تبلغ من العمر 12 سنة، لفظت أنفاسها بعين المكان متأثرة بالإصابات الخطيرة التي تعرضت لها"، موضحة أنها "كانت تعاني من أعراض التوحد"، مرجحة أن يكون حادث السقوط عرضيا.

وحلت مصالح الأمن بعين المكان بمجرد إخطارها بالحادث، وباشرت تحقيقا في ظروفه وحيثياته، فيما تم نقل جثة القاصر إلى مستودع الأموات.