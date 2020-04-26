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الرئيسية | حوادث | الأمن يستعمل الرصاص في توقيف ثلاثيني ببرشيد

الأمن يستعمل الرصاص في توقيف ثلاثيني ببرشيد

الأمن يستعمل الرصاص في توقيف ثلاثيني ببرشيد
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 16:09

اضطر موظفا شرطة، يعملان بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، لاستخدام أسلحتهما الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وتهديد موظفي الشرطة وتعريض سلامتهم للخطر.

وكانت دورية للدراجين قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض امرأة لاعتداء جسدي، بواسطة السلاح الأبيض بالشارع العام، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة ويهددهم بواسطة ذات السلاح، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.

واضطر عنصرا الدورية لاستخدام سلاحهما الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، ثم رصاصة أخرى أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى؛ وهو ما مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 31 سنة، تحت تدبير الحراسة الطبية بالمستشفى؛ وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نص نص الأحد 26 أبريل 2020 - 16:16
عبرو عليه يستاهل مكيحشمش لا من رمضان ولا من بوليس اللي دار الذنب يستاهل العقوبه
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