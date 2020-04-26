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كُتّاب وآراء
وفاة قاصر موقوف لخرقه حالة الطوارئ بالجديدة
علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة أن قاصرا عمره 17 سنة، كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة.
وكان المتوفى، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد نقل فجر اليوم للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد.
غير أن المعني بالأمر تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله مجدد ا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية، وفق البلاغ نفسه .
تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بينما جرى إيداع جثة المتوفي بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
في رأييي السبب هو الاكتظاظ زائد سوء المعاملة ...
تكون صحيح و متقبلش السيلون في المغرب ، جحيم بعينه ( السجن اهون من السيلون)
نحن نعاقب الضعفاء و نغض الطرف عن المفسدين الحقيقيون.
يجب إيجاد حل لما يحدث في البلد فنحن لسنا بهائم و حياوانات حتى نبقى نعيش في الأقفاص لشهرين كاملين؟!
ماذا إستفدنا من الحجر؟!
الحلات في إزدياد كل يوم و ذلك بسبب الغباء السياسي الذي سمح للمعامل و الشركات التي يجتمع فيها المئات بأن تبقى مفتوحة، و من الغباء السياسي أنْ تثق الحكومة في أرباب الشركات و تعتقد أنهم سيطبقون قواعد السلامة و هي تعلم ان أصحاب هذه الشركات لن يطبقوا ذلك و لن يكترثوا لصحة العمال لان هدفهم هو مص صحة الناس لكي يربحوا.
و الحكومة تعلم جيدا أن مراقبي الشغل يدهم قذِرة بسبب الرشاوى و هم يغضون الطرف على تجاوزات أرباب لعمل.
نحن لسنا في السويد، كان على الحكومة إقفال كل شيئ لمدة أسبوعين ثم ينتهي الأمر.
للأسف ضيعنا وقتا ثمينا بسبب الغباء السياسي و اللامحاسبة
تخيلوا شخص اعتقل قبيل الافطار مثلا.
هل ستقوم عناصر الامن بتقديم وجبة الافطار والماء وتمكينه من المراحيض مثلا خصوصا ان اعتقل ليلة نهاية الاسبوع !!!!!