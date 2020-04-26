وفاة قاصر موقوف لخرقه حالة الطوارئ بالجديدة

هسبريس من الرباط

علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة أن قاصرا عمره 17 سنة، كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة.

وكان المتوفى، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد نقل فجر اليوم للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد.

غير أن المعني بالأمر تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله مجدد ا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية، وفق البلاغ نفسه .

تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بينما جرى إيداع جثة المتوفي بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.