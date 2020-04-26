24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0705:4112:3016:0719:1120:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ديوان المائدة" .. الطعام عماد الحضارة من "التضاريس إلى الهندسة" (5.00)

  2. إعانات مالية لمئات الأسر (5.00)

  3. التوزيع الجغرافي للإصابات بـ"كورونا" في جهة فاس (5.00)

  4. وثائق فرنسية .. عندما انتحر "أوتَاشَنّات" حفاظا على أسرار "أوحماد" (5.00)

  5. توزيع الحالات المعلنة لكورونا بجهة فاس مكناس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | وفاة قاصر موقوف لخرقه حالة الطوارئ بالجديدة

وفاة قاصر موقوف لخرقه حالة الطوارئ بالجديدة

وفاة قاصر موقوف لخرقه حالة الطوارئ بالجديدة
هسبريس من الرباط
الأحد 26 أبريل 2020 - 15:40

علم لدى مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة أن قاصرا عمره 17 سنة، كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة.

وكان المتوفى، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد نقل فجر اليوم للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد.

غير أن المعني بالأمر تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله مجدد ا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية، وفق البلاغ نفسه .

تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بينما جرى إيداع جثة المتوفي بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - بوغطاط الأحد 26 أبريل 2020 - 15:47
الله يرحموا، معندو صحة لاش خارج ، واش لعب هدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-89
2 - متتبع الأحد 26 أبريل 2020 - 15:47
التسرع في الاعتقال ودون فهم او حتى استفسار لسبب خرق الطوارئ و معرفة الظروف الصحية قد يكون سبب الوفاة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
97
3 - enfant الأحد 26 أبريل 2020 - 15:49
اودي صراحة هناك بعض رجال الامن والدرك والقوات المساعدة كيركلو في عباد الله بدون اي مقاومة من طريف المواطن بدون اي سبب شفنا هذشي مرارا وتكرارا السب والشتم والركل في الوجه والبطن الله اهدي هذا السلطات ارحمو الناس كيفرغو عليهم الغضب ديالهم والولد لمات الله ارحمو لبد فتح تحقيق ياك مفيه اثار الضرب المبرح والله اعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
4 - مواطن الأحد 26 أبريل 2020 - 15:50
الله يرحمو و يغفر ليه ...
في رأييي السبب هو الاكتظاظ زائد سوء المعاملة ...
تكون صحيح و متقبلش السيلون في المغرب ، جحيم بعينه ( السجن اهون من السيلون)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
5 - [email protected] الأحد 26 أبريل 2020 - 15:52
إن لله وإنا إليه راجعون.مسكين يمكن مات بالخوف.كون بقا فدارو مكانش يوقع ليه لي وقع.مكتاب ليه مسكين .الموت وحدة والأسباب متعددة.الله يرحمو ويصبر اهله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
6 - كمال المنصوري الأحد 26 أبريل 2020 - 15:52
نريد وقف هذا العبث، فلا يُعقَل إعتقال الدراويش بينما أصحاب الشركات و المعامل الذين تسببوا في المئات من الحالات لا أحد يحاسبهم.
نحن نعاقب الضعفاء و نغض الطرف عن المفسدين الحقيقيون.
يجب إيجاد حل لما يحدث في البلد فنحن لسنا بهائم و حياوانات حتى نبقى نعيش في الأقفاص لشهرين كاملين؟!
ماذا إستفدنا من الحجر؟!
الحلات في إزدياد كل يوم و ذلك بسبب الغباء السياسي الذي سمح للمعامل و الشركات التي يجتمع فيها المئات بأن تبقى مفتوحة، و من الغباء السياسي أنْ تثق الحكومة في أرباب الشركات و تعتقد أنهم سيطبقون قواعد السلامة و هي تعلم ان أصحاب هذه الشركات لن يطبقوا ذلك و لن يكترثوا لصحة العمال لان هدفهم هو مص صحة الناس لكي يربحوا.
و الحكومة تعلم جيدا أن مراقبي الشغل يدهم قذِرة بسبب الرشاوى و هم يغضون الطرف على تجاوزات أرباب لعمل.
نحن لسنا في السويد، كان على الحكومة إقفال كل شيئ لمدة أسبوعين ثم ينتهي الأمر.
للأسف ضيعنا وقتا ثمينا بسبب الغباء السياسي و اللامحاسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
95
7 - ali الأحد 26 أبريل 2020 - 15:53
يجب الاكتفاء بغرامة مالية دون اعتقال المواطنين وابقاءهم لساعات طوال تحت الحراسة النظرية وربما في ظروف مؤسفة لا نعبم عنها شيء.

تخيلوا شخص اعتقل قبيل الافطار مثلا.
هل ستقوم عناصر الامن بتقديم وجبة الافطار والماء وتمكينه من المراحيض مثلا خصوصا ان اعتقل ليلة نهاية الاسبوع !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
8 - راشد الأحد 26 أبريل 2020 - 15:55
السلطة فوق الشعب و الكورونا فوق السلطة و الله فوق الكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - Momo الأحد 26 أبريل 2020 - 15:56
اولا الله يرحم الشاب و يغفر له،ثانيا القضية فيها إن.الشاب دخل على رجليه يمشي و خرج ميتا بهذه السرعة لان المرض مهما كان شديدا فانه يتمهل حتى يفتك بجسم الانسان و ليس بهذه السرعة والله اعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - ريفي من اسكندنافيا الأحد 26 أبريل 2020 - 15:58
ممكن مسكين خاف من الحبس الله يحسن لعون ولكن في الحقيقة كل مرة تنسمعو بلي مات شي واحد في الكوميسارية المغربية ,في الدول الاروبية ممنوع منعا باتا يديو الناس للكوميسارية على اشياء بسيطة لكن يقدرو يسحقوك بالغرامة باش متعاودش مرة اخرى وهنا كنهدر على المشاكل لي هي بسيطة,لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
11 - Hayat الأحد 26 أبريل 2020 - 15:59
الله يرحمه رحمة واسعة و ارزقه الفردوس و اغفر له يا الله و ارزق أهله الصبر و السلوان يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
12 - ABK الأحد 26 أبريل 2020 - 16:00
لماذا الاحتفاض بمن خرق قانون الحجر الصحي يجب تطبيق الكفالة في الحين اذا كان يتوفر غلى البطاقة الوطنية ويسكن نفس المذينة او القرية هذا ما أراه حتى لا تقع مصايب وما لا يحمد عقباه...... هرب من النقطة طح فالكلتة....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - brahim الأحد 26 أبريل 2020 - 16:01
يجب أن يرعى الوضع الصحي أثناء الاعتقال هناك ناس يتناولون الأدوية يجب أخذها بعين الاعتبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
14 - عبد الرحمن A+ الأحد 26 أبريل 2020 - 16:01
اللي كنتمنى ان مايكونش للسلطات يد او سبب في وفاته او عن طريق التعنيف أثر تدخلاتها راه الواليدين اللي كتجي فيهم والله يسمح لينا من الواليدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - salman الأحد 26 أبريل 2020 - 16:03
الله يرحمو و يوسع عليه و يصبر والديه . كانتمناو مايكونش تعرض لأحد أنواع العنف الجسدي أو النفسي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - ابن جرير الأحد 26 أبريل 2020 - 16:03
تعددت الاسباب والموت واحدان لله وانا اليه راجعون ما علينا سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - hamid Gouif الأحد 26 أبريل 2020 - 16:05
يا ربي لك اللطف ألزموا بيوتكم و لا تغادروها رجاءً كل الرجاء احموا أنفسكم و احموا أهليكم و ذويكم واحموا وطنكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - السلام عليكم الأحد 26 أبريل 2020 - 16:06
نسبة كبيرة من الموقوفين كانت من المدمنين. لان الإدمان هو من يخرجهم أثناء الليل. وهذه الفئة صارت عالة على المجتمع وعلى السلطات أيضا في المعتقلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
19 - رأي الأحد 26 أبريل 2020 - 16:06
في جميع الحالات، مسؤولية الدولة قائمة ، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
20 - غاضب الأحد 26 أبريل 2020 - 16:07
صديقي مصاب بالسكري ثم تعنيفه و سبه وضربه و اعتقاله لان خرح مع الظهر، ليشتري الانسولين ولولا الالطاف الاهية لمات بسبب الشطط في استعمال السلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
21 - خالد ف الأحد 26 أبريل 2020 - 16:15
كان عليهم إطلاق صراحه فورا بعد تعرضه للوعكة الصحية و فحصه في المستشفى ! مهما يكن فهو ليس بمجرم !!! لربما تعرض لعنف لفظي أو ما شابه أثر على نفسيته و بالتالي أدخله في أزمة صحية ! اللهم ارحمه و ارزق ذويه الصبر و السلوان!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - khad الأحد 26 أبريل 2020 - 16:16
السلام عليكم اللهم ارحم الفتى المتوفى و الهم ذويه الصبر و السلوان،أما لصاحب التعليق الثالث اجلس في منزلك و لن يكلمك احد،و بالنسبة لرجال الامن عموما فهم يخافون على أنفسهم و زمن العصا قد ولى فلا تعلق اخطائك على الأمن فكل شيء مراقب بالكاميرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.