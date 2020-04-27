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الرئيسية | حوادث | خرق الحظر الليلي يورط شخصين نواحي إقليم تزنيت

خرق الحظر الليلي يورط شخصين نواحي إقليم تزنيت

خرق الحظر الليلي يورط شخصين نواحي إقليم تزنيت
مصطفى البكار
الاثنين 27 أبريل 2020 - 04:43

أوقفت السلطات المحلية بقيادة بونعمان إقليم تزنيت شخصين داخل النفوذ الترابي لجماعة سيدي بوعبدللي، وهما في حالة خرق لحظر التنقل الليلي الذي أقرت السلطات العمومية بمنعه في الفترة الممتدة بين السابعة مساء والخامسة صباحا تعزيزا لحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وجرى تسليم الموقوفين لفائدة مصالح الدرك الملكي بتزنيت، قصد إتمام البحث معهما ووضعهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار تفعيل مسطرة التقديم على النيابة العامة المختصة.

جدير ذكره أن السلطات المحلية بقيادة بونعمان، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، قد انخرطت إيجابا في مختلف التدابير الأمنية الرامية إلى تنزيل الحجر الصحي، عبر تفعليها لدوريات تمشيطية مكثفة تشمل بشكل متواصل المجال الترابي التابع لنفوذها، إضافة إلى نصبها لمجموعة من سدود المراقبة على الطرق الرئيسية لمنع تسلل الراغبين في دخول المنطقة بطرق ملتوية وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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