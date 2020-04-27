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كُتّاب وآراء
الدرك يتصدى لخرق "الطوارئ" بنواحي بني ملال
أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تاكزيرت بإقليم بني ملال، الأحد، خمسة أشخاص على القضاء بشبهة عدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.
وجاء توقيف الأشخاص الخمسة ليلة السبت بمنطقة أدوز بجماعة فم العنصر، بعدما وُجدوا يتجولون بشكل عاد، غير عابئين بالحظر الذي أقرته السلطات الحكومية خلال شهر الغفران.
وجرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة، قبل أن تتم إحالتهم على أنظار العدالة من أجل شبهة خرق حالة الطوارئ.
وذكر مصدر لهسبريس أن مصالح الدرك الملكي بتاكزيرت تشدد عمليات المراقبة الأمنية في جميع تراب نفوذها، كما تنسق تدخلاتها بالجماعة الترابية مع السلطات المحلية؛ وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.