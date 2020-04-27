24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0605:4012:3016:0719:1220:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ديوان المائدة" -2- .. عرش الخبز المُكَرم وبذخ اللحم وترف الشحم (5.00)

  2. زياش يلتحق بـ"تشيلسي" في فاتح يوليوز المقبل (5.00)

  3. توزيع الحالات المعلنة لكورونا بجهة فاس مكناس (5.00)

  4. جائحة "كورونا" تُطبق على العادات الاجتماعية وتُغيّب الطقوس الدينية‬ (5.00)

  5. مبادرة تضامنية تشمل سياحا عالقين في شاطئ أكلو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك يتصدى لخرق "الطوارئ" بنواحي بني ملال

الدرك يتصدى لخرق "الطوارئ" بنواحي بني ملال

الدرك يتصدى لخرق "الطوارئ" بنواحي بني ملال
حميد رزقي
الاثنين 27 أبريل 2020 - 07:03

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تاكزيرت بإقليم بني ملال، الأحد، خمسة أشخاص على القضاء بشبهة عدم الامتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء توقيف الأشخاص الخمسة ليلة السبت بمنطقة أدوز بجماعة فم العنصر، بعدما وُجدوا يتجولون بشكل عاد، غير عابئين بالحظر الذي أقرته السلطات الحكومية خلال شهر الغفران.

وجرى وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة المختصة، قبل أن تتم إحالتهم على أنظار العدالة من أجل شبهة خرق حالة الطوارئ.

وذكر مصدر لهسبريس أن مصالح الدرك الملكي بتاكزيرت تشدد عمليات المراقبة الأمنية في جميع تراب نفوذها، كما تنسق تدخلاتها بالجماعة الترابية مع السلطات المحلية؛ وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.