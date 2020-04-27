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كُتّاب وآراء
خرق الطّوارئ و"الشيشة" يوقفان أشخاصا بفرخانة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بفرخانة، إقليم النّاظور، بتنسيق مع السلطة المحلية والقوات المساعدة، من توقيف 4 أشخاص بتهمة خرق حالة الطّوارئ.
وأفاد مصدر دركي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الموقوفين خرجوا بعد الفطور من منازلهم لتعاطي "الشّيشة".
وأضاف المصدر نفسه أن المعنيين بالأمر جرى توقيفهم على متن سيارة متلبسين بتدخين "الشيشة" خلال الدورية الروتينية لعناصر الدرك الملكي لفرض إجراءات حالة الطّوارئ.
إلى ذلك، تم نقل الموقوفين إلى مخفر الدرك الملكي بفرخانة في انتظار مواجهتهم بالمنسوب إليهم؛ كما جرى حجز "النرجيلة" والسيارة التي كانوا على متنها.
جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي على مستوى جماعة فرخانة سبق لها أن أوقفت عدّةَ أشخاص بتهمة خرق حالة الطّوارئ من خلال التّجوال غير الضروري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
لباشا بني انصار و المجهودات التي يقوم بها اتجاه الساكنة المشهود له بكفاءة و صرامة. والجد في خدمة المواطن. وتحية لرجال الدرك الملكي.