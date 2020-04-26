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أمن تطوان يوقف مصابا بـ"كورونا" فرّ من طنجة

أمن تطوان يوقف مصابا بـ"كورونا" فرّ من طنجة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 26 أبريل 2020 - 21:05

أوقفت مصالح الأمن بمدينة تطوان، اليوم الأحد، شخصا في أواخر عقده الخامس، على خلفية فراره من مستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، الذي يتابع فيه بروتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد.

مصدر أمني أفاد، في تصريح هسبريس، بأن "المعني يبلغ من العمر 58 سنة، وقد تم توقيفه بحي الوقاية، بمنطقة طابولة، بتطوان"، مضيفا أن "عناصر الوقاية المدنية قامت بنقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، قبل أن تباشر عملية نقله إلى طنجة".

من جهة أخرى، أوضح مصدر بالمديرية الجهوية للصحة أن المعني "يرقد بالمستشفى منذ مدة، وقد أجري له تحليلان مخبريان جاءت نتيجة الثانية سلبية"، مشيرا إلى أن "زوجته أفادت بأنه غادر لرؤية ابنته المريضة"، ومؤكدا تدخل السلطات لإعادته إلى المستشفى بطنجة، لاستكمال بروتوكول العلاج المعتمد.

يذكر أن المعني تمكن من مغادرة مستشفى الدوق دي طوفار خلسة، صباح اليوم، قاصدا مدينة تطوان، ما أثار حالة استنفار كبرى وسط الأطقم الصحية، ومختلف المصالح الأمنية بعروسة الشمال.

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