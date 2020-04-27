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الرئيسية | حوادث | "طالب ممرّض" يضع حدّا لحياته شنقا في الناظور

"طالب ممرّض" يضع حدّا لحياته شنقا في الناظور

"طالب ممرّض" يضع حدّا لحياته شنقا في الناظور
هسبريس من الناظور
الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:18

وضع شاب حدا لحياته، في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين، بمنزل عائلته الكائن في جماعة قرية أركمان ضمن النفوذ الترابي لإقليم النّاظور.

والدة الهالك، البالغ من العمر 21 سنة، عثرت جثته معلّقة بواسطة حبل في المنزل؛ وهو ما خلف صدمة كبيرة في صفوف أقاربه ومعارفه.

وكان الهالك يتابع دراسته بالمعهد العالي للمهن التّمريضية وتقنيات الصحة بالنّاظور، ويشتغل خلال العطل الصيفية سباحا منقذا بشاطئ أركمان، بينما تُجهل أسباب انتحاره.

وحلت بعين المكان عناصر الدّرك الملكي، التي حررت محضرا بالحادث؛ فيما نُقل الجثمان صوب مستودع الأموات في انتظار التشريح لتحديد أسباب الوفاة؛ تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية وأفتخر الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:26
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولآ حول ولا قوة إلا بالله العلي
اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان وان يسكن الفقيدة فسيح جناته
ألله يكون في عون والدته هي الوحيدة التي سيحرق قلبها طول ما هي عايشة ولم ولن ينسى لها فلدة كبدها الله يصبرها
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2 - ممرض الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:27
إنّ القلب لمحزون على فرقته ولكن يطمئننا إنّه في حفظ الرحمن الرحيم العفو الغفور الرؤوف ينجيه بفضله ويصبر أهله وأن يتقبله شهيداً وصالحاً من المؤمنين
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3 - سليم الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:29
ألا تتحرك مشاعر المسؤولين قيد أنملة للتفكير المصحوب بخطط عاجلة للحد من الانتحارات والجرائم والعنف.....؟
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4 - كمال الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:30
الحكرة مع الفقر خايبة دبا حنا في الحجر و معدناش فين نخرجوا و الجيران باركين يهدموا و يبنون هادي 3 اشهر و ماقدرينش نقراو نفكر ندير شي جريمة حيث الحكرة خايبة
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5 - الحر الاثنين 27 أبريل 2020 - 12:30
منذ ظهور كورونا تزايدت ظاهرة الانتحار فما هي العلاقة بينهما يا ترى ?
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