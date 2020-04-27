"طالب ممرّض" يضع حدّا لحياته شنقا في الناظور

هسبريس من الناظور

وضع شاب حدا لحياته، في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين، بمنزل عائلته الكائن في جماعة قرية أركمان ضمن النفوذ الترابي لإقليم النّاظور.

والدة الهالك، البالغ من العمر 21 سنة، عثرت جثته معلّقة بواسطة حبل في المنزل؛ وهو ما خلف صدمة كبيرة في صفوف أقاربه ومعارفه.

وكان الهالك يتابع دراسته بالمعهد العالي للمهن التّمريضية وتقنيات الصحة بالنّاظور، ويشتغل خلال العطل الصيفية سباحا منقذا بشاطئ أركمان، بينما تُجهل أسباب انتحاره.

وحلت بعين المكان عناصر الدّرك الملكي، التي حررت محضرا بالحادث؛ فيما نُقل الجثمان صوب مستودع الأموات في انتظار التشريح لتحديد أسباب الوفاة؛ تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.