24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:06
|05:40
|12:30
|16:07
|19:12
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كتاب جديد ينسج صداقات عبد الكبير الخطيبي الفكرية والإنسانية
- العالم ما بعد كورونا
- كورونا وتجديد الشكر للطواقم الصحية
- وثائق فرنسية -2- .. هكذا بدأ زايد أوحماد مقاومة المستعمر الفرنسي
- هكذا يتم التخلص من نفايات "كورونا" الطبية خارج مستشفيات المملكة
جائحة "كورونا" تُطبق على العادات الاجتماعية وتُغيّب الطقوس الدينية (5.00)
"ديوان المائدة" -3- .. مطابخ العالم تتلاقح والأكلات الشهية تتناسخ (5.00)
- انتقادات "الرداءة" و"الحموضة" تلاحق "السباق التلفزي" الرمضاني - (170)
- وتيرة إصابات "كورونا" تنخفض بالمغرب .. 55 حالة في 24 ساعة - (149)
- وزارة التربية تبرمج عطلة مدرسية من 27 أبريل إلى 3 ماي 2020 - (133)
- الرباط تسمح لهولندا بإجلاء رعايا عالقين ومغاربة مزدوجي الجنسية - (116)
- "كورونا" في 18 ساعة .. 50 حالة جديدة والإجمالي 4115 إصابة - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتداء جسدي يودي بحياة طفل بمدينة طانطان
علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان أن طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات توفي، صباح اليوم بالمستشفى، بسبب مضاعفات الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له من طرف شخص يرتبط بعلاقة غير شرعية مع والدة الضحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، كان قد عرض الطفل القاصر للضرب والجرح بتاريخ 23 أبريل الجاري، بسبب خلافات مع والدة الضحية التي يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف المشتبه فيه فور ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل الضحية القاصر للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، أمس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، برفقة والدة الضحية التي تم تقديمها في حالة سراح، بينما ظل الطفل القاصر بالمستشفى إلى أن وافته المنية صباح اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
كرهت النساء التي ترتكب الجرائم في حق أولادها بسبب خيانه قذرة لن يشفى غليلي مهما وظفت من المفردات
لأنني تألمت وبشدة ..... حسبي الله ونعم الوكيل
ابنك مات ايتها العاهرة ولن يأخذك معه للجنه لأنك السبب في قتله
طائر من طيور الجنه يا طفلي الصغير ❤
هل حصل هدا الاعتداء باتفاق بين المعتدي والام؟
بعض من الاسئلة التي سيلقي عليه القضاء الضوء لا محالة.
اللهم ارحم هذا الطفل البريء ويجب القصاص من قاتله بالضرب حتى القتل
الله ياخد الحق فاللي كان السبب في موته
كما أتمنى من محكمة طانطان أن تحكم بالعدل وبكل شفافية ، لان الهالك ارتكب جرائم كثيرة وليس واحدة !
الضرب والجرح والتعدي ومحاول القتل والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ناهيك عن العلاقة الغير شرعية ...
وأتمنى كذلك تطبيق أقصى العقوبات على الأم لانها مشاركة مع الهالك في أعماله مادامت لم تخبر الشرطة وتسترت عن الهالك ..