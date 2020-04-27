اعتداء جسدي يودي بحياة طفل بمدينة طانطان

هسبريس من الرباط

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان أن طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات توفي، صباح اليوم بالمستشفى، بسبب مضاعفات الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له من طرف شخص يرتبط بعلاقة غير شرعية مع والدة الضحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، كان قد عرض الطفل القاصر للضرب والجرح بتاريخ 23 أبريل الجاري، بسبب خلافات مع والدة الضحية التي يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف المشتبه فيه فور ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل الضحية القاصر للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، أمس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، برفقة والدة الضحية التي تم تقديمها في حالة سراح، بينما ظل الطفل القاصر بالمستشفى إلى أن وافته المنية صباح اليوم.