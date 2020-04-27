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الرئيسية | حوادث | اعتداء جسدي يودي بحياة طفل بمدينة طانطان

اعتداء جسدي يودي بحياة طفل بمدينة طانطان

اعتداء جسدي يودي بحياة طفل بمدينة طانطان
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:15

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان أن طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات توفي، صباح اليوم بالمستشفى، بسبب مضاعفات الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرض له من طرف شخص يرتبط بعلاقة غير شرعية مع والدة الضحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، كان قد عرض الطفل القاصر للضرب والجرح بتاريخ 23 أبريل الجاري، بسبب خلافات مع والدة الضحية التي يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف المشتبه فيه فور ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل الضحية القاصر للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، أمس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، برفقة والدة الضحية التي تم تقديمها في حالة سراح، بينما ظل الطفل القاصر بالمستشفى إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مصطفى الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:22
إنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بالله
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46
2 - سميرة الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:23
لا حول ولا قوة الا بالله.هذا نتاج العلاقات الغير الشرعية فما حرم الله شيئا إلا وعرف نتائجه الوخيمة على المجتمع
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68
3 - noureddine الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:25
Il n'y a rien à enquêter, la punition devrait être: " La peine de mort  "
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39
4 - jadore paris 75000 الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:25
والله الا عار نسمعو هدشي فرمضان حرام حرام ولد صغير اتقتل مصيبة هدي انا لله وانا اليه راجعون ، هدا مخزي جدااا وللأسف
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63
5 - مغربيه الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:27
لن أقول شيء في خصوص هذا الفعل الشنيع وذلك ليس لأنها جريمة عاديه بل لأنني أول مرة أجد نفسي لا أقوى على القول من فرط ألمي لما حصل
كرهت النساء التي ترتكب الجرائم في حق أولادها بسبب خيانه قذرة لن يشفى غليلي مهما وظفت من المفردات
لأنني تألمت وبشدة ..... حسبي الله ونعم الوكيل
ابنك مات ايتها العاهرة ولن يأخذك معه للجنه لأنك السبب في قتله
طائر من طيور الجنه يا طفلي الصغير ❤
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110
6 - السعيدي الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:27
الله يرحم الطفل البريء ويدخله في فسيح جناته، إن لله وإن إليه راجعون، يجب الضرب من حديد بالنسبة للمجرم والمجرمة ليكون عبرة لمن لا يعتبر.
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49
7 - امين الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:28
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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18
8 - midnight express الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:29
tant qu,il n,ya pas de peine de mort et d execution contre les criminels et tant qu,il y,a des graces a gogo ca ne va rien changer au maroc, ,,,
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6
9 - مسكين الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:30
هل تم الاعتداء على الطفل قصد التخلص منه؟

هل حصل هدا الاعتداء باتفاق بين المعتدي والام؟

بعض من الاسئلة التي سيلقي عليه القضاء الضوء لا محالة.
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5
10 - محمد المغربي الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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11 - مغربية الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:42
لا اله إلا الله. مسكين هد الولد قطع لي قلبي .ربي بغاه و بغا يبعدو من هد الوسط . مقادشينش على الولاد متولدهمش راهم مسؤولية ماشي ساهلة. نعادمت عندنا المسؤولية كترو الطلاقات و سط انانية الزوج و عجرفة الزوجة تواحد مبقى باغي يصبر .و الضحية الاطفال الزوج في المغرب كيطلق المرة كيطلق معاها لولاد كيمشي يعيش حياتو .و المرة كتقول و انا مالي حتى انا باقا صغيرة نعود من جديد .و كيبدا الطفل الي كانو كيحلمو بيه عبء تقيل شي تيلوحو لشي.كزوجة كنصح زوجات بالصبر و التفهم راه كلشي بحال بحال راك مغطلقيش من هدا و تلقاي كامل الاوصاف كيتسناك (الا في حالات القصوى لا يكلف الله نفس الا وسعها) و الزوج حاول تفهم و تقدر مراتك راه غكلمة زوينة كتفرحها .و شوية من عندك و شوية من عندها راه الكمال لله و تعلمو تقافة التجاهل .و خلو و لادكم بناتكم و الله يفيقنا بعيبنا
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12 - جمال الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:43
هذه مخلفات العلاقات الغير الشرعية على الأبناء.
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13 - Daka الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:45
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، أمس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، برفقة والدة الضحية التي تم تقديمها في حالة سراح، بينما ظل الطفل القاصر بالمستشفى إلى أن وافته المنية صباح اليوم.
اللهم ارحم هذا الطفل البريء ويجب القصاص من قاتله بالضرب حتى القتل
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14 - فلا تستغرب الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:47
لا تنزعجوا سياخد القضاء مجراه و سيحاكم ب15 عشر سنة وسيقضي عامين او اقل و سيطلق سراحه بالعفو.
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15 - بناني رشيد الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:51
اللسان يعجز عن الكلام في مثل هذه المصائب .الله ارحمو ويسع عليه.
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16 - محمد الزموري الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:53
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه و تقبله من الشهداء هذه هي نتيجة كل ما حرم الله على عباده الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يارب العالمين وتب عنا إنك أنت التواب الرحيم
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17 - خالد الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:54
إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم خاصوا الحبس هو وديك الأم لمدخل على طفل رجل براني رزاه فحياتو
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18 - حسام الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:56
ما هذا الاجرام لم اسمع بهذا الا في القليل من البلدان هذا نموذج سئ لرجال المغرب هذا خالي من الضمير أين حرمة الشهر الفضيل أين حرمة نفس برىئه أين حرمة الأعراض قتل وزنا. ليس هناك أي وازع ديني اوضمير مثل هذا يجب أن يقام عليه الحد. لاحول ولا قوة الا بالله ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء
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19 - دكالي سيدي بنور الاثنين 27 أبريل 2020 - 17:57
يجب على الكل ان يعلم ان الحرام مهما كان نوعه فهو مقطوع لا محال الله يمهل ولا يهمل اتقو الله في انفسكم واعلمو انكم ملاقوه اللهم جنبنا الفواحش ما ضهر منها وما بطن هدا الولد مسكين مات شهيد متواه الجنة ان شاء الله وانا لله وانا اليه راجعون
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20 - احمد الاثنين 27 أبريل 2020 - 18:01
ان لله وان اليه راجعون. الضحية هو الولد مسكين ولكن حالة صراح مانعرف كيفاش
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21 - الغرباوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 18:14
يجب رجمهم حتا الموت،يجب تطبيق العدل في حقهم بدون شفقة ولا رحمة،الزاني والزانية يجب اعدامهم ليكون عبرة لمن سولت لهما أنفسهما.
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22 - صفريوي الاثنين 27 أبريل 2020 - 18:16
إن لله وإن إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الله ياخد الحق فاللي كان السبب في موته
كما أتمنى من محكمة طانطان أن تحكم بالعدل وبكل شفافية ، لان الهالك ارتكب جرائم كثيرة وليس واحدة !
الضرب والجرح والتعدي ومحاول القتل والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ناهيك عن العلاقة الغير شرعية ...
وأتمنى كذلك تطبيق أقصى العقوبات على الأم لانها مشاركة مع الهالك في أعماله مادامت لم تخبر الشرطة وتسترت عن الهالك ..
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