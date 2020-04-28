إحباط محاولة عبور عالقين بسبتة نحو المغرب

جمال سماحي من تطوان

اعترضت عناصر البحرية الإسبانية بسبتة المحتلة، الإثنين، سبيل أربعة من المغاربة العالقين بالمدينة، أثناء محاولتهم العبور نحو الجانب المغربي سباحة، وقامت بتسليمهم للحرس المدني الذي تولت عناصره إعادتهم إلى مركز الإيواء "لاليبرتاد".

ووفق معطيات أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن المغاربة الأربعة تمكنوا من الفرار من جناح إيواء بمركز 'لاليبرتاد'، المخصص للعالقين بالثغر المحتل، حوالي الساعة الرابعة صباحا، بهدف العودة إلى المغرب، مشيرة إلى أن "ليلة السبت الماضي عرفت المحاولة نفسها من طرف ثلاثة مغاربة آخرين".

يذكر أن سلطات سبتة المحتلة كانت قد وزعت عددا من المغاربة العالقين بالمدينة على دور ومراكز إيواء، كحل مؤقت، عقب قرار المغرب إغلاق معبري سبتة ومليلية بشكل كلي، في 13 مارس الماضي، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا بالبلاد.

وأثار عدم وجود قنوات تواصل مع المسؤولين شعورا باليأس لدى المواطنين العالقين بسبتة، وهو ما ترجمته المحاولات المتكررة لعدد منهم للعبور نحو الجانب المغربي سباحة، التي استدعت من السلطات الإسبانية تشديد المراقبة البحرية، خاصة بعد نجاح البعض في مغادرة المدينة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.