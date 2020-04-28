24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:0405:3912:3016:0719:1220:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "طبيب تطوان" يتوسط متعافين جددا من "كورونا" (5.00)

  2. سياح يستفيدون من إعانات غذائية بمضايق تنغير (5.00)

  3. الداخلية تستثني الصحافيين من حظر التنقل الليلي (5.00)

  4. إيقافُ حقوقي بسبب "تدوينة فيسبوكية" بالنّاظور (5.00)

  5. وفاة مسنة عقب هدم السلطات لبناء عشوائي بتاونات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | إحباط محاولة عبور عالقين بسبتة نحو المغرب

إحباط محاولة عبور عالقين بسبتة نحو المغرب

إحباط محاولة عبور عالقين بسبتة نحو المغرب
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 06:45

اعترضت عناصر البحرية الإسبانية بسبتة المحتلة، الإثنين، سبيل أربعة من المغاربة العالقين بالمدينة، أثناء محاولتهم العبور نحو الجانب المغربي سباحة، وقامت بتسليمهم للحرس المدني الذي تولت عناصره إعادتهم إلى مركز الإيواء "لاليبرتاد".

ووفق معطيات أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية فإن المغاربة الأربعة تمكنوا من الفرار من جناح إيواء بمركز 'لاليبرتاد'، المخصص للعالقين بالثغر المحتل، حوالي الساعة الرابعة صباحا، بهدف العودة إلى المغرب، مشيرة إلى أن "ليلة السبت الماضي عرفت المحاولة نفسها من طرف ثلاثة مغاربة آخرين".

يذكر أن سلطات سبتة المحتلة كانت قد وزعت عددا من المغاربة العالقين بالمدينة على دور ومراكز إيواء، كحل مؤقت، عقب قرار المغرب إغلاق معبري سبتة ومليلية بشكل كلي، في 13 مارس الماضي، ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا بالبلاد.

وأثار عدم وجود قنوات تواصل مع المسؤولين شعورا باليأس لدى المواطنين العالقين بسبتة، وهو ما ترجمته المحاولات المتكررة لعدد منهم للعبور نحو الجانب المغربي سباحة، التي استدعت من السلطات الإسبانية تشديد المراقبة البحرية، خاصة بعد نجاح البعض في مغادرة المدينة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.