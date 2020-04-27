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كُتّاب وآراء
نزاع أسري يوقع 4 أشخاص في قبضة أمن فاس
قالت ولاية أمن فاس إنها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع "فيديو" تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، يظهر فيه أشخاص يخرقون إجراءات حالة الطوارئ الصحية وهم بصدد تبادل العنف والرشق بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي بلخياط بمدينة فاس.
وأوضحت إجراءات البحث المنجزة، يورد مصدر هسبريس، أن هذه الواقعة جرت أطوارها أمس الأحد 26 أبريل الجاري، وذلك على خلفية نزاع بين أفراد أسرتين تطور إلى تبادل للعنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهي القضية التي شكلت موضوع بحث قضائي مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم مباشرة بعد ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، يضيف المصدر ذاته.