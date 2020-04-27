جريمة قتل بنواحي شفشاون في ثالث أيام رمضان‬

هسبريس من تطوان

أزهق شاب روح غريم له اليوم الإثنين، في جريمة وصفت بـ"البشعة"؛ بأحد الدواوير التابعة لجماعة منصورة في إقليم شفشاون، وفق ما أوردته فعاليات جمعوية وحقوقية.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن نقاشا بسيطا تطور إلى جريمة قتل شنعاء في ثالث أيام رمضان بالدوار المذكور، بعد أن عمد الجاني إلى توجيه طعنات قاتلة، مستعينا بآلة حادة استقرت بصدر الضحية ليتركه مضرجا في دمائه.

وفور إخطارها، تحركت عناصر الدرك الملكي، بأوامر من النيابة العامة المختصة، إلى مكان الواقعة، قصد معاينة الجثة ومسرح الجريمة وإيقاف مقترف الفعل الإجرامي، ليتم فتح تحقيق في الموضوع؛ فيما جرى توجيه جثة الضحية إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء البحث.