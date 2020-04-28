صنع الفحم بدون ترخيص يورط شخصين بتنغير‎

هسبريس من تنغير

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير، مساء الإثنين، من توقيف شخصين بجماعة تودغى العليا، لتورطهما في صنع الفحم بدون ترخيص، وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وأوردت مصادر مسؤولة أن السلطة المحلية بقيادة تودغى عثرت صباح الإثنين على مصنع تقليدي للفحم يستغله أشخاص من المنطقة، ليتم إشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية ذاتها مكنت من الوصول إلى المتورطين في صناعة الفحم التقليدي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشخصين من المنطقة.

وتم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بتنغير، من أجل الاستماع إليهما بخصوص صناعة الفحم بدون الحصول على ترخيص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، ليتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهما غدا الثلاثاء أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.