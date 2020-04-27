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كُتّاب وآراء
إيقافُ حقوقي بسبب "تدوينة فيسبوكية" بالنّاظور
أفاد الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور بأن نائب رئيس مكتب الفرع، عمر الناجي، أوقف مساء الاثنين، وتمّ وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام وكيل الملك صباح الثلاثاء، على خلفية تدوينة كتبها بحسابه على موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأعلن الفرع الحقوقي، في بلاغ للرأي العام توصّلت هسبريس بنسخة منه، "اتّخاذه لجميع الإجراءات في تتبع وضعية عمر النّاجي عن كثب في إطار رصدِ كل الخروقات كيفما وأينما كان مصدرها في هذا الظّرف الاستثنائي وانعكاساته الاجتماعية والصحية نتيجة الوباء الفيروسي"، حسب لغة البلاغ.
وكان عمر النّاجي قد كتب تدوينةً على صفحةِ حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينتقد فيها "حجز سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية النّاظور"، استنادًا إلى معطيات وقف عليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور.
وجاء في التّدوينة: "عند التقصي حول هذه القضية، علمت أن الأمور تجري غالبا بهذه الطريقة: عندما ينقص التمويل بالجمعية الخيرية بالناظور، تتصل إدارة هذه المؤسسة بالسلطات لطلب المؤونة. وبدل البحث عن مصادر تمويل قانونية أو على الأقل أخلاقية، بما في ذلك الاتصال بالخيرين المستعدين لفعل الخير طواعية، تلجأ السلطات لمثل هذه الحملات حيث يتم انتقاء بعض البائعين الجائلين وسلبهم سلعهم بالقوة ودون موافقتهم وإرسالها لإدارة الجمعية الخيرية".
وأضافت التّدوينةُ التي قال دفاعُ عمر النّاجي إنها سبب إيقافه، أن "الأمر إذن لا يتعلق بتحرير الملك العام أو بتنظيم حركة السير والجولان، خاصة وأن شوارع الناظور فارغة والملك العام محرر بسبب ظروف الحجر الصحي، بل فقط استجابة آنية لطلب تمويل على حساب بائعي الخضر والفواكه. ماذا نسمي هذه الأفعال؟ غير غصب لأرزاق الناس من الفئات الأكثر فقرا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
يجب معاقبة كل من سولت نفسه بمخاطبة المغاربة بالجهل و التدليس و الفتن.
يجب تشجيع المواطنين على فضح السلوكيات المشينة وردع المفسدين واحترام حقوق الانسان بما فيها الحق في التعبير.
وان كان هذا صحيح فانها مصيييينة كبرى، و بلاد السيبا هادي.
...تحية للأحرار ..ولكل من يدافع على البسطاء المقهورين .
...ضريبة لكلمة حق.
ما يحدث الآن في بلادنا، من تجاوزات لرجال السلطة تحت غطاء كورونا، هو اولا استغلال للوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا و ثانيا تجاوز لحقوق الانسان.
ما نحن سائرون اليه، بمباركة الشعب الغافل، الذي لا ينظر اطول من انفه، هو ارساء نموذج ديكتاتوري، تصبح فيه حرية الرأي و التعبير التي تضمنها المواثيق الدولية، في خبر كان.
انها انتكاسة حقوقية و رجوع الى الوراء، الى عهد الدولة البوليسية.
ففي الوقت الذي اصبح هامش حرية التعبير اكبر و اوسع في العالم بفضل تكنولوجيات التواصل، يستمر نهج السياسيين المغاربة في التضييق على هذه الحرية التي هي حق مكتسب.
من حقي و من حقك ان تبدي رأيك، أن تنتقد تسيير المسؤولين، ان تسائلهم و ان تحاسبهم باحترام و دون تجريح.
نريد دولة ديمقراطية، يكون فيها المسؤول في خدمة الشعب.
لا نريد دولة وصاية و تقييد للحريات التي حتى الدستور ينص عليها.
عار على الدولة ان يكون لديها معتقلون، ليس بسبب الفساد، بل بسبب الرأي.