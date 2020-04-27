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الرئيسية | حوادث | إيقافُ حقوقي بسبب "تدوينة فيسبوكية" بالنّاظور

إيقافُ حقوقي بسبب "تدوينة فيسبوكية" بالنّاظور

إيقافُ حقوقي بسبب "تدوينة فيسبوكية" بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:30

أفاد الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور بأن نائب رئيس مكتب الفرع، عمر الناجي، أوقف مساء الاثنين، وتمّ وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام وكيل الملك صباح الثلاثاء، على خلفية تدوينة كتبها بحسابه على موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعلن الفرع الحقوقي، في بلاغ للرأي العام توصّلت هسبريس بنسخة منه، "اتّخاذه لجميع الإجراءات في تتبع وضعية عمر النّاجي عن كثب في إطار رصدِ كل الخروقات كيفما وأينما كان مصدرها في هذا الظّرف الاستثنائي وانعكاساته الاجتماعية والصحية نتيجة الوباء الفيروسي"، حسب لغة البلاغ.

وكان عمر النّاجي قد كتب تدوينةً على صفحةِ حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينتقد فيها "حجز سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية النّاظور"، استنادًا إلى معطيات وقف عليها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور.

وجاء في التّدوينة: "عند التقصي حول هذه القضية، علمت أن الأمور تجري غالبا بهذه الطريقة: عندما ينقص التمويل بالجمعية الخيرية بالناظور، تتصل إدارة هذه المؤسسة بالسلطات لطلب المؤونة. وبدل البحث عن مصادر تمويل قانونية أو على الأقل أخلاقية، بما في ذلك الاتصال بالخيرين المستعدين لفعل الخير طواعية، تلجأ السلطات لمثل هذه الحملات حيث يتم انتقاء بعض البائعين الجائلين وسلبهم سلعهم بالقوة ودون موافقتهم وإرسالها لإدارة الجمعية الخيرية".

وأضافت التّدوينةُ التي قال دفاعُ عمر النّاجي إنها سبب إيقافه، أن "الأمر إذن لا يتعلق بتحرير الملك العام أو بتنظيم حركة السير والجولان، خاصة وأن شوارع الناظور فارغة والملك العام محرر بسبب ظروف الحجر الصحي، بل فقط استجابة آنية لطلب تمويل على حساب بائعي الخضر والفواكه. ماذا نسمي هذه الأفعال؟ غير غصب لأرزاق الناس من الفئات الأكثر فقرا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - المرروكي الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:37
لا لتصفية الحسابات السياسية في زمن الأزمة
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-15
2 - Max الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:50
كثير من الفيسبكيين لا علم لهم بالقوانين البلاد يتكلمون و يبحون و يخاطبون كما هم في المقهى أو الحانات مع أصدقائهم بدون مسؤولية و دراية في المواضيع المتحدث عنها .

يجب معاقبة كل من سولت نفسه بمخاطبة المغاربة بالجهل و التدليس و الفتن.
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15
3 - karim الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:51
Ils ne doivent pas arreter tout ceux qui s'expriment librement et donnent leur analyse de faits.
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15
4 - ahmed الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:53
يجب اعطاء كل ذي حق حقه. ان كان كلامه صحيحا فيجب انصافه واطلاق صراحه ورد الاعتبار.
يجب تشجيع المواطنين على فضح السلوكيات المشينة وردع المفسدين واحترام حقوق الانسان بما فيها الحق في التعبير.
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52
5 - ADAM الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:59
عندكم تناقض في تعليل الأمور، لأنه في حالة الحجر الصحي لامجال للتجوال كيفما كان الشخص بائعا متجولا أو فقط متجولا لأنه خرق للقانون قبل كل شيء رغم ما يمكن أن نؤاخذ به على السلطة من شطط. يجب تنظيم هؤلاء الباعة(خارج فترة الحجرالصحي) بأمكنة تحترم حقوق الساكنة والدكاكين.
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10
6 - مواطن الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:00
السيد ما قال عيب، الناظور بها ناس الخير كثر ويبحثون أين ينفقون أموالهم على المساكين واليتامى. لما لا يلجؤون للمحسنين ؟؟ باب الاحسان بيد السلطات.
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20
7 - جريء الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:00
يجب ان تدخل النيابة العامة على الخط، فيبدوا ان كلام المناضل قد يكون صحيح.
وان كان هذا صحيح فانها مصيييينة كبرى، و بلاد السيبا هادي.
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4
8 - العم حام الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:13
من يركب البحر لايخشى الغرق ...
...تحية للأحرار ..ولكل من يدافع على البسطاء المقهورين .
...ضريبة لكلمة حق.
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3
9 - Adam الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:27
في نظري المتواضع ،جل الباعة الجائلين في مدينة الناضور أشرس من الوباء حيث انهم يعرقلون حركة السير و الجولان و يخلفون وراءهم اكواما من مخلفات دمائهم المجرورة، ناهيكم عن الزعيق اللامتناهي الذي يصدح من أفواههم (باطاطا،طومعطيش،ارفرفر، بيبينو، وزيد وزيد) إضافة إلى ذلك عدم احترام جلهم لأصول التجارة ، فترى البعض منهم وفي تحد صارخ للقانون ممسكا بين يديه لفافة حشيش أو سيجارة قنب وويل لمن أراد اقتناء شيء ولمسه بيده حيث أن غالبيتهم تفرض على المتبضع أن يقبل بنصيبه من الفواكه أو الخضار الغير صالحة للإستهلاك الآدمي قصرا ومن رفض فعليه أن يكون مستعدا للمعركة ،ورجوعا لمن ينصبون أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان فليكونوا موضوعيين أكثر لأننا كبشر من حقنا أيضا أن ننعم بشيء من النظام والنظافة كما من حقنا أن ننعم بشوارع نضيفه خالية من روث البهائم ومن أراد ممارسة التجارة فالأماكن المخصصة لذلك والمؤطرة من طرف السلطات مفتوحة ،غير ذلك فالدفاع عن العشوائيات باسم حقوق الإنسان والحريات أعتبره باطلا، والشكر للسلطات على كل المجهودات والتضحيات التي تقوم بها .
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3
10 - ملاحظ عابر سبيل الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 00:31
الناس الذين يصفقون لرجال السلطة فقط لأنهم يقومون بعملهم في فرض الحجر الصحي، يساهمون في بناء نموذج سلطة غير قابلة للنقد.
ما يحدث الآن في بلادنا، من تجاوزات لرجال السلطة تحت غطاء كورونا، هو اولا استغلال للوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا و ثانيا تجاوز لحقوق الانسان.
ما نحن سائرون اليه، بمباركة الشعب الغافل، الذي لا ينظر اطول من انفه، هو ارساء نموذج ديكتاتوري، تصبح فيه حرية الرأي و التعبير التي تضمنها المواثيق الدولية، في خبر كان.
انها انتكاسة حقوقية و رجوع الى الوراء، الى عهد الدولة البوليسية.
ففي الوقت الذي اصبح هامش حرية التعبير اكبر و اوسع في العالم بفضل تكنولوجيات التواصل، يستمر نهج السياسيين المغاربة في التضييق على هذه الحرية التي هي حق مكتسب.
من حقي و من حقك ان تبدي رأيك، أن تنتقد تسيير المسؤولين، ان تسائلهم و ان تحاسبهم باحترام و دون تجريح.
نريد دولة ديمقراطية، يكون فيها المسؤول في خدمة الشعب.
لا نريد دولة وصاية و تقييد للحريات التي حتى الدستور ينص عليها.
عار على الدولة ان يكون لديها معتقلون، ليس بسبب الفساد، بل بسبب الرأي.
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