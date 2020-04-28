"مخدر الشيرا" يجرّ شخصين إلى التوقيف بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، من إيقاف شابّيْن في الثلاثينيات من العمر، بحوزتهما كمية من مخدر الشيرا.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن المصالح الأمنية كانت قد توصلت، صباح الإثنين، بمعلومات تفيد بوجود شخصين بأحد الأحياء الواقعة بمدخل مدينة خريبكة، يروّجان مخدر الشيرا بين المدمنين على هذا النوع من المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر من الشرطة القضائية سارعت إلى مكان تواجد المستهدفيْن، ونصبت كمينا محكما تكلّل بإيقافهما بدوّار الجموحي الواقع بالمجال الحضري، بالقرب من الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها، تضيف مصادر الجريدة، عن ضبط أزيد من 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وتوزعت الكمية بين الصفائح والقطع الصغيرة المعدة للترويج.

يُشار إلى أن الموقوفيْن وُضعا رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما أمام النيابة العامة ومتابعتهما بحيازة وترويج المخدرات.