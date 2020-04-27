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الرئيسية | حوادث | وفاة مسنة عقب هدم السلطات لبناء عشوائي بتاونات

وفاة مسنة عقب هدم السلطات لبناء عشوائي بتاونات

وفاة مسنة عقب هدم السلطات لبناء عشوائي بتاونات
هسبريس من تاونات
الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:40

توفيت امرأة ستينية، في طريق نقلها، اليوم الاثنين، إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، بعد تدهور حالتها الصحية، عقب تنفيذ قائدة الملحقة الإدارية الثانية بباشوية تاونات، مدعومة بأعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة، لقرار هدم سور سبق للهالكة أن أقامته، قيد حياتها، بدون رخصة بمنزلها الكائن بحي واد الملاح.

وإثر ذلك، تجمهر أقرباء الهالكة وجيرانها أمام مقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات، قبل نقل وقفتهم، مساء اليوم، نحو مقر عمالة إقليم تاونات، للمطالبة بفتح تحقيق حول علاقة عملية الهدم بواقعة الوفاة.

ونفى مصدر من السلطات المحلية بتاونات أن تكون لعناصرها أية علاقة بهذه الوفاة، مبرزا لهسبريس أنه لم يكن هناك أي احتكاك بدني مع المعنية بالأمر، وأنها دخلت، قيد حياتها، في حالة غضب إثر تنفيذ قرار الهدم، لتتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ في المكان.

وعلمت هسبريس أن المصالح الأمنية لتاونات، فتحت تحقيقا أوليا حول ظروف وملابسات هذا الحادث، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي ستخضع له جثة الهالكة، للكشف عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الوفاة.

وفي السياق، أفادت السلطات المحلية لإقليم تاونات أنه "على إثر عملية هدم بناء غير قانوني، انتابت صاحبة البناية حالة إغماء نجمت عن انخراطها في نوبة عصبية في محاولة للتعرض على إجراءات الهدم، وذلك دون تسجيل أي استعمال للقوة من طرف ممثلي السلطات المحلية أو أفراد القوات العمومية الذين جرى تدخلهم لمباشرة عملية الهدم وفق الطرق والكيفيات المنصوص عليها قانونا.

ووفق بلاغ للسلطات المعنية، تم نقل المعنية بالأمر على الفور من طرف مصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي بتاونات قصد تلقي الإسعافات الضرورية، حيث بعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين أنها توفيت في الطريق إلى المستشفى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - simo الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:52
هدا هو التعدو. حسبي الله ونعم الوكيل
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26
2 - الرحالة الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:56
هذا ما يسمى بالحكرة باسم القانون. كل شئ ماض و لكن أين سوف تهربون من عقاب الله و خليو تنفيذ القانون ينفعكم داك الساعة
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3 - ali الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:57
لقد اصبحت تدخلات رجال السلطة تسبب العديد من المشاكل.
وفاة قاصر في الجديدة بعد اعتقاله بسبب قانون الطوارئ الصحية.
وفاة امراة خمسينية بعد هدم صور اقامته.

اين كانت القائدة حينما كانت السيدة تهم ببناء هذا السور !؟؟؟؟
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4 - زكي الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:57
نعم لتطبيق القانون، لكن لا لشطاط في السلطة ، نتمنى من الدولة ان لا تتعمل مع المواطنين بعنف وقمع الا يكفينا ما نعيشه من أزمات ، والله يرحمها ويوسع عليها.
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5 - موغرابي الاثنين 27 أبريل 2020 - 22:57
قسما بالله إلى حريرة واشمن حريرة فهاد لبلاد طبقو القانون ويو ما طبقوهش ويو. اراك لفراجة دبا التعاليق و ما ادراك ما التعاليق . (ندعو بالرحمة والمغفرة للمتوفاة و لأهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون )
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6 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:01
مصدر السلطات المحلية قال (إن تلك السيدة دخلت قيد حياتها في حالة غضب اتر تنفيد قرار الهدم لتتدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ في المكان..) وهذا دليل على أن السلطات متورطة في وفاتها كالذي يسرق سكين جزار ويقتل به شخصا. فالجزار رغم انه لم يفعل القتل الا انه سيتابع مع القتيل
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7 - الفاروق الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:05
سبحان الله ماتت بوحدها
خاص الوكيل العام للملك يرسل فرقة خاصة للبحث
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8 - الصحراوي إبن تافيبلالت الاثنين 27 أبريل 2020 - 23:05
قال رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم ، إذا ولت أموركم نساؤكم فانمتظروا الساعة ..وفي حديث ءاخر \ ذا ولت أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها .
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