ترويج المخدرات يوقع بشاب في يد الدرك الملكي

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس أن عناصر تابعة لفرقة الدراجين بسرية سطات، أوقفت، ليلة الاثنين، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في خرقه حالة الطوارئ الصحية وترويج المخدرات، على متن سيارة رباعية الدفع بالطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، بالنقطة الكيلومترية 75 في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك التابعة لفرقة الدراجين، كانت في أحد السدود القضائية في إطار المراقبة الطرقية الاعتيادية، منذ مساء الاثنين، وتمكّنت من إيقاف سيارة رباعية الدفع، كان يقودها شخص ثلاثيني ينحدر من إحدى مدن الشمال، تبيّن فيما بعد أن صفائحها مزوّرة، وأنها تحتوي على كمية مهمّة من المخدرات، موزّعة بين القنب الهندي وأوراق التبغ.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لسطات، بحجز السيارة وحمولتها الممنوعة، مع وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي تمهيدي، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه، واتخاذ القرار القانوني في حقّه.