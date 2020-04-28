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كُتّاب وآراء
نزاع بين أسرتين ينتهي بجريمة قتل وسط مكناس
لقي شاب مصرعه، ليلة الاثنين، متأثرا بجروحٍ بليغة، إثر نزاع نشب بين أسرته وأسرة جارةٍ بحي سيدي بابا وسط مدينة مكناس، وذلك إثر تعرضه، قبيل أذان المغرب، لطعنة باستعمال السلاح الأبيض على يد غريم له من الأسرة الأخرى.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الهالك، ، البالغ من العمر نحو 20 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بعد نقله إليه وهو في حالة جد حرجة، مشيرة إلى أن التدخلات الطبية لم تفلح في إنقاذ حياته لخطورة إصابته.
المصادر ذاتها أوضحت أن سبب ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى تعرض إحدى الأسرتين لاستغلال الأسرة المجاورة لها لسطح منزلها، معتبرة ذلك تجسسا عليها من النوافذ المقابلة، وانتهاكا لخصوصياتها.
وبعد توقيفها للمشتبه الرئيسي بارتكاب هذه الجريمة التي هزت العاصمة الإسماعيلية في ثالث يومٍ من أيام رمضان، وفي عز حالة الطوارئ الصحية، فتحت المصالح الأمنية لمكناس تحقيقا حول ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث.