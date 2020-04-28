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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يوقع بعصابة في قبضة أمن مراكش

ترويج المخدرات يوقع بعصابة في قبضة أمن مراكش

ترويج المخدرات يوقع بعصابة في قبضة أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 15:15

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية الرابعة بمراكش أفراد عصابة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الشيرا بمقاطعة المنارة.

وأفاد مصدر هسبريس بأن العصابة، التي تنشط على مستوى أحد الدواوير الواقعة بحي المحاميد، مكونة من رئيسها ومساعده الأول وفتاة قاصر تساهم في تسهيل عملية الترويج.

ووفق خلية التواصل بولاية أمن مراكش، فالعملية أسفرت عن حجز 22 صفيحة من مخدر الشيرا ومجموعة من القطع المقسطة الجاهزة للترويج ناهز وزنها الإجمالي كيلوغرامين من المخدر نفسه.

وشملت المحجوزات مبلغًا ماليًا مهماً متحصلا من بيع المخدرات وأسلحة بيضاء ومعدات كان يستعملها الموقوفون في إعداد البضاعة قبل ترويجها.

وأمرت النيابة العامة المختصة المشرفة بوضع الموقوفين المذكورين، تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محضر رسمي تمهيدي.

يذكر أن البحث سيبقى متواصلًا من أجل الوصول إلى كل من ثبت تورطه في سياق هذه القضية، وفق إفادة المصدر الأمني ذاته.

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