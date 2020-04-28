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الرئيسية | حوادث | حجز سيارة ومعدات لصيد الغزلان ليلا قرب بولمان

حجز سيارة ومعدات لصيد الغزلان ليلا قرب بولمان

حجز سيارة ومعدات لصيد الغزلان ليلا قرب بولمان
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 16:35

تمكن حراس غابويون تابعون للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببولمان، في ساعة متأخرة من الليلة المنصرمة، من حجز سيارة رباعية الدفع تستعمل في صيد الغزلان بشكل عشوائي ضواحي جماعة أنجيل.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد تمت مطاردة السيارة المذكورة من طرف الحراس الغابويين قبل أن يضطر أصحابها إلى التخلي عنها قرب دوار البرج التابع لجماعة أنجيل والفرار، تحت جنح الظلام، إلى وجهة مجهولة.

المصادر ذاتها أشارت إلى أنه تم العثور داخل السيارة المذكورة على شباك مخصصة لصيد الغزلان، فضلا عن مصباح محمول من النوع الذي يمكن من الكشف عن حيوان الغزال على مسافة بعيدة.

وفتحت مصالح المياه والغابات لبولمان تحقيقا في الموضوع بغية كشف هوية أصحاب السيارة المذكورة لاتخاذ المتعين في حقهم، حسب المصادر ذاتها.

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