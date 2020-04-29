24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:03
|05:38
|12:30
|16:07
|19:13
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تعثر "الدراسة عن بعد" يطرح ملف صرف الملايير على رقمنة التعليم
- "أزمة كورونا" تقسم القضاة المغاربة حول موعد "العطلة السنوية"
- صنع الفحم بدون ترخيص يورط شخصين بتنغير
- أسطورة "طيط صضيص" الأمازيغية .. مسخ شقيقات "وكالات رمضان"
- شُكر الإحسان .. لهجٌ باللسان وشعور بالجَنان ونهوض بالإيمان
تعثر "الدراسة عن بعد" يطرح ملف صرف الملايير على رقمنة التعليم (5.00)
عطية: لقاحات "كورونا" رهن التجريب .. والصيف لن يُنهي الوباء (5.00)
"ديوان المائدة" -4-.. العلاقة بين "الشاي الأسطورة" و"كوكا المبهرة" (5.00)
بلافريج: "أنا علماني يؤمن بالله" .. والمغرب ليس مجتمعا محافظا (5.00)
126 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 4246 في المغرب (5.00)
- مشروع قانون تقنين وسائل التواصل يثير مخاوف بشأن حرية التعبير - (184)
- بلافريج: "أنا علماني يؤمن بالله" .. والمغرب ليس مجتمعا محافظا - (172)
- الاقتطاع لفائدة "صندوق كورونا" يَطال أجور الموظفين العموميين - (119)
- علماء يختبرون إمكانية مقاومة "كورونا" بالنيكوتين - (76)
- 126 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 4246 في المغرب - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن فاس يتصدى لقضية تبادل العنف بين عائلتين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وتبادل العنف والتهديد بالسلاح الأبيض بين أفراد عائلتين.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت ولاية أمن فاس تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تراشقا بالحجارة بين مجموعة من الأشخاص، يتحوز بعضهم أسلحة بيضاء بحي المسيرة في المدينة نفسها.
المصدر ذاته أشار إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف شخصين من أفراد العائلتين اللتين نشب بينهما العراك.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما مازال البحث متواصلا من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيقاف باقي المتورطين فيها، يضيف المصدر الأمني.