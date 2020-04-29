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الرئيسية | حوادث | أمن فاس يتصدى لقضية تبادل العنف بين عائلتين

أمن فاس يتصدى لقضية تبادل العنف بين عائلتين

أمن فاس يتصدى لقضية تبادل العنف بين عائلتين
رشيد الكويرتي من افاس
الأربعاء 29 أبريل 2020 - 02:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية وتبادل العنف والتهديد بالسلاح الأبيض بين أفراد عائلتين.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد كانت ولاية أمن فاس تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تراشقا بالحجارة بين مجموعة من الأشخاص، يتحوز بعضهم أسلحة بيضاء بحي المسيرة في المدينة نفسها.

المصدر ذاته أشار إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف شخصين من أفراد العائلتين اللتين نشب بينهما العراك.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما مازال البحث متواصلا من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيقاف باقي المتورطين فيها، يضيف المصدر الأمني.

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