قتيل وجرحى في انقلاب شاحنة ضواحي شفشاون

أيوب صدور

أودت حادثة سير، وُصفت بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، بحياة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، عقب انقلاب شاحنة في جماعة بني وزرة بإقليم شفشاون.

ووَفق مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت قبيل مغرب اليوم، على مستوى الطريق الساحلية رقم 16، وتحديدا بدوار اشطابن، مشيرة إلى تسجيل إصابات وكسور في صفوف خمسة ركاب، بعدما انحرفت الشاحنة عن مسارها لتهوي في منحدرات صعبة لمسافة طويلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بشفشاون قصد تلقي العلاج، بينما أُرسل جثمان المتوفى إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، لجمع المعطيات لفائدة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب الفاجعة وترتيب الجزاءات والمسؤوليات.