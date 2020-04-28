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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في انقلاب شاحنة ضواحي شفشاون

قتيل وجرحى في انقلاب شاحنة ضواحي شفشاون

قتيل وجرحى في انقلاب شاحنة ضواحي شفشاون
أيوب صدور
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 21:40

أودت حادثة سير، وُصفت بالخطيرة، اليوم الثلاثاء، بحياة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، عقب انقلاب شاحنة في جماعة بني وزرة بإقليم شفشاون.

ووَفق مصادر محلية، فإن الحادثة وقعت قبيل مغرب اليوم، على مستوى الطريق الساحلية رقم 16، وتحديدا بدوار اشطابن، مشيرة إلى تسجيل إصابات وكسور في صفوف خمسة ركاب، بعدما انحرفت الشاحنة عن مسارها لتهوي في منحدرات صعبة لمسافة طويلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل الجرحى إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بشفشاون قصد تلقي العلاج، بينما أُرسل جثمان المتوفى إلى مستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادثة، لجمع المعطيات لفائدة التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب الفاجعة وترتيب الجزاءات والمسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أمير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 21:50
الله يصبر اهلهم ان لله وإن إليه راجعون
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2 - مغربية الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 21:51
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها واسكنهما فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
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