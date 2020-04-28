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الرئيسية | حوادث | خرق "الطوارئ" يوقف 4582 شخصا في يوم واحد

خرق "الطوارئ" يوقف 4582 شخصا في يوم واحد

خرق "الطوارئ" يوقف 4582 شخصا في يوم واحد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:05

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 4582 شخصا، تم إيداع 1934 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 81 ألف و489 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 42 ألف و967 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر ذاته أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 10.805 شخصا، وولاية أمن الرباط 10.292 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 9347 شخصا، وولاية أمن مراكش 7415 شخصا، وولاية أمن وجدة 6643 شخصا، وولاية أمن أكادير 4967 شخصا، وولاية أمن تطوان 4592 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 4266 شخصا، وولاية أمن مكناس 4163 شخصا، وولاية أمن بني ملال 3392 شخصا، وولاية أمن طنجة 2818 شخصا، وولاية أمن فاس 2542 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2366 شخصا، وولاية أمن سطات 2150 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1485 شخصا، وولاية أمن العيون 1485 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 911 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 867 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 705 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 278 شخصا.

وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Ahmed الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:30
أليس ضمن هؤلاء الموقوفين احتمال وجود حاملي الفيروس ويمكن أن يكونوا قنابل موقوتة داخل السجن .....؟!؟!؟!
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20
2 - said الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:31
رغم الكم الهائل من الاعتقالات فان هذا الامر لم يؤدي الي انخفاض نسبة الاصابات لأن المقاربة الامنية فعاليتها محدودة في ضل قلة الفحوصات وعدم غلق الحدود مبكرا.
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2
3 - سلا-الرباط الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ما النتيجة إذا كان من بين الموقوفين مصابا بوباء كوفيد 19 ؟
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16
4 - xxx الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:35
حنا جا المقدم خدا صورة ديال cin وانا رب اسرة وعندي رضيع ومن تما مشافناهش هدا شهر دبا باش غبر ومكاينش معامن نهدرو لبلاد مشات ولمسؤولين والو
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8
5 - مستغرب الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:36
عدد المقبوض عليهم يفوق عدد المصابين بكوفيد-19 واش هذو من نيتهم اهكذا سيتم محاصرة الفيروس في هذه المملكة
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12
6 - كمال المنصوري الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:36
توقيف المخالفين وِفْق القانون شيئ جميل و نطالب به.
لكن ماذا عن توقيف أرباب الشركات و المعامل و مُراقبوا الشغل في المؤسسات التي تعرض العمال فيها للوباء و كانت بؤر لإنتشار كورونا و بالتالي زيادة شهر إضافي من الحجر و التسبب في الضرر بالإقتصاد الوطني و صحة الناس.
نحن في إنتظار تحرك العدالة في هذا الإتجاه و لا يبقى إعتقال المخالفين حِكراً على الدراويش
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10
7 - عبدالله الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:36
السلام عليكم ورحمة ألله أربعة آلاف في 24 ساعة بزاف فتو عدد الإصابات بكورونا اتكيسو شوية راه المواطن تقهر من الدار بلا فلوس وعاطينها غير لكدوب لتعويض لوالو غير مسرحية وصافي ألله يصبرنا
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11
8 - chokri الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:37
مند بدأ رمضان ومضاهر التسيب في زدياد وخرق واضح للحجر الصحي ليلا ونهار في غياب تام للسلطة او الشرطة داخل أزقة الشيخ المفضل وحي كريمة بسلا العصارية وزطالية وقاصحين الرأس نهار وليل مجمعين ولو حدثت إصابة ستكون الكارثة قبل رمضان كنا نشاهد بعض الدوريات مائن تمر حتى تجد الأزقة ممتلئة
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3
9 - بن جرير الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:41
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
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4
10 - سعيد الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:46
تطبيق القانون واجب لكن الممارسات المهينة من طرف رجال السلطة و الشرطة و الدرك كالسب والشتم والضرب مرفوضة في دولة القانون.
وشكر خاص للأطباء و الممرضين في الدرجة الأولى ورجال التعليم هؤلاء من يستحقون الإحثرام والشكر
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4
11 - انوار الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:55
شكرا للسلطات بهاد الطريقة قدرنا نتجنبو 81 الف مريض لسبب بسيط هو انه لم يحترمو الحجر الصحي، هادي هي العدالة ديال بصح ماشي حنا جالسين في ديورنا سادين علينا و شي بنادم متحترمش اخرين و يخرج بدون سبب
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-1
12 - driss الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 22:59
غرامة مالية قاسية خير من الاعتقال
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2
13 - عبدالله الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:00
الحكومة المغربية طالعة واكلة نازلة واكلة عطات للمواطن 2 دريال ديال الإعانة خصها تأخدها مضوبلة بطريقة غير مباشرة
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1
14 - محجور الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 23:03
ولاية أمن الرباط 10.292 موقوف
مع كامل احترامي ليس هناك حجر صحي في حي الرجاء في الله بيعقوب المنصور بالرباط
هناك شباب عددهم يفوق 10 يقومون بإفطار جماعي يوميا بالشارع العام و يستهلكون المخدرات علانية من أذان المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء
مثال : الأزقة المجاورة لحلويات أبو الفلاح بشارع السلام
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